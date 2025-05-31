Σίσσυ Χρηστίδου: H «μέθοδος» που ακολουθεί για να μην μεταφέρει στα παιδιά της το άγχος της για τις εξετάσεις

Mε ευχές στα παιδιά που ξεκίνησαν τις Πανελλήνιες άρχισε την εκπομπή της η Σίσσυ Χρηστίδου, μητέρα και η ίδια δύο παιδιών, με τον μεγάλο της να πλησιάζει στο κρίσιμο σταυροδρόμι των Πανελληνίων.

Η παρουσιάστρια ευχήθηκε και στους γονείς ψυχραιμία που περνούν και αυτοί δοκιμασία και συχνά περνούν το άγχος τους στα παιδιά τους που δίνουν εξετάσεις.

Η ίδια πάντως αποκάλυψε μια μέθοδο για να το αποφεύγει κανείς αυτό.

«Τίποτα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει με αυτή την ιστορία. Καλή δύναμη και ψυχραιμία και στους γονείς γιατί περνάμε λίγο την ενέργειά μας στα παιδιά. Εγώ όταν αφήνω το παιδί για τις εξετάσεις τον αφήνω πάρα πολύ ψύχραιμη και μετά πάω στην εκκλησία, κλαίω, ανάβω τα κεριά μου, τα καντίλια μου. Εκεί ξεσπάω, και το παιδί δεν έχει ιδέα. Είναι πάρα πολύ ωραία μέθοδος, πολύ ώριμη στάση!» ανέφερε.

