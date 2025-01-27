Η θρυλική τραγουδίστρια Sinéad O'Connor άφησε πίσω της σημαντική περιουσία, σύμφωνα με τα έγγραφα κληρονομιάς που αποκάλυψε η εφημερίδα US Sun. Η τραγουδίστρια, που έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιουλίου 2023 στο νότιο Λονδίνο, κληροδότησε στα παιδιά της το ποσό των 1,7 εκατομμυρίων λιρών.

«Ορίζω ότι μετά τον θάνατό μου, και κατά την κρίση οποιουδήποτε από τα παιδιά μου που θα είναι τότε πάνω από 18 ετών, τα άλμπουμ μου να κυκλοφορήσουν ώστε να τα εκμεταλλευτούν όσο μπορούν», αναφέρουν, μεταξύ άλλων, τα έγγραφα.

Sinead O'Connor leaves £1.7million to her children as she urges them to 'milk her music for what it's worth' in final wishes https://t.co/8enkwnLgRE — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) January 25, 2025

Είχε ζητήσει επίσης να ταφεί φορώντας ιερατικά ρούχα, με μια Εβραϊκή Βίβλο και το άλμπουμ της «Theology» στο πλάι της. «Τα παιδιά μου μπορούν να διαχειριστούν τις στάχτες μου όπως εκείνα επιθυμούν», είχε γράψει στη διαθήκη το 2013.

Η Ιρλανδή τραγουδίστρια πέθανε σε ηλικία 56 ετών, μόλις 18 μήνες μετά την απώλεια του γιου της Shane Lunny. Παντρεύτηκε τέσσερις φορές και απέκτησε τέσσερα παιδιά, τον Jake Reynolds, την Brigidine Roisin Waters, τον Shane και Yeshua Bonadio.

Επιθυμούσε τη συλλογή των κιθάρων της να την έχει ο μικρότερος γιος της ενώ τα θρησκευτικά της αντικείμενα ο Shane. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η περιουσία της μειώθηκε στα 1,4 εκατ. λίρες μετά την κάλυψη χρεών, εξόδων κηδείας και νομικών δαπανών. Ο πρώην σύζυγός της, Τζον Ρέινολντς, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1987 έως το 1991, ορίστηκε εκτελεστής της διαθήκης της.

Η εφημερίδα Irish Independent απέκτησε αντίγραφο του πιστοποιητικού θανάτου της, τον Ιούλιο, το οποίο αποκάλυψε ότι πέθανε από «επιδείνωση χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και βρογχικού άσθματος μαζί με μια χαμηλού βαθμού λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μουσική της εξακολουθεί να αγαπιέται από το κοινό, με 4,8 εκατ. ακροατές σε μηνιαία βάση στο Spotify. Το τελευταίο της άλμπουμ ήταν το «I'm Not Bossy, I'm the Boss», το 2014.

Πηγή: skai.gr

