Η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας μεγαλώνει. Η πριγκίπισσα Ιμάν, η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Αμπντάλα Β' και της βασίλισσας Ράνια, περιμένει το πρώτο της παιδί.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια η βασίλισσα της Ιορδανίας μέσω ενός τρυφερού στιγμιότυπου στο Instagram. Η πριγκίπισσα Ιμάν και ο ελληνικής καταγωγής σύζυγός της, Δημήτρης (Τζαμίλ), Αλέξανδρος Θερμιώτης ποζάρουν σε μία παραλία με φόντο το ηλιοβασίλεμα αποκαλύπτοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της.

«Και οι δύο είναι αγαπητοί στην καρδιά μου, αλλά εκείνο που έρχεται είναι πιο πολύτιμο. Ας δώσει ο Θεός. Δύο είναι ένα ζευγάρι, τρεις είναι μια ευλογία», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η βασίλισσα Ράνια.

Σύμφωνα με το People, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μία παραμυθένια τελετή στο Παλάτι Beit Al Urdun στο Αμάν στις 12 Μαρτίου 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βασίλισσα Ράνια έγινε για πρώτη φορά γιαγιά τον Ιούλιο του 2023, όταν ο μεγαλύτερος γιος της, Πρίγκιπας Χουσεΐν, παντρεμένος με τη Ράτζουα Αλ Χουσεΐν, απέκτησε το πρώτο του παιδί. Ο γάμος τους είχε πραγματοποιηθεί στο παλάτι Ζαχράν, τον ίδιο χώρο όπου είχαν παντρευτεί ο Βασιλιάς Αμπντάλα και η Βασίλισσα Ράνια το 1993.

