Η Emily Ratajkoski ξέρει πώς να «ξεσηκώνει» τους θαυμαστές της… Το διάσημο μοντέλο πήγε για διακοπές στη Βραζιλία και στην κυριολεξία τα «πέταξε» όλα έξω, κάνοντας τους θαυμαστές της να παραληρούν.

Η ίδια δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φορώντας το στρινγκ μπικίνι της και το θέαμα ήταν εξαιρετικό…Η 34χρονη συγγραφέας του «My Body» προκάλεσε το ενδιαφέρον των σχεδόν 30 εκατ. ακολούθων της στο Instagram. Η μικροσκοπική της μέση και οι κοιλιακοί της αναδείχθηκαν σε όλες τις εικόνες που «ανέβασε» στα social media.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Emily Ratajkoski έγραψε: «Ρίο σε αγαπώ τόσο, τόσο πολύ».

Πηγή: skai.gr

