Emily Ratajkowski: Κάνει διακοπές στη Βραζιλία και τα «πέταξε» όλα έξω - Μα τι κοιτάζουν όλοι… (video-φωτό)

«Ρίο σε αγαπώ τόσο, τόσο πολύ», έγραψε το διάσημο μοντέλο στην ανάρτησή του 

Emily Ratajkowski

Η Emily Ratajkoski ξέρει πώς να «ξεσηκώνει» τους θαυμαστές της… Το διάσημο μοντέλο πήγε για διακοπές στη Βραζιλία και στην κυριολεξία τα «πέταξε» όλα έξω, κάνοντας τους θαυμαστές της να παραληρούν. 

Emily Ratajkowski

Η ίδια δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φορώντας το στρινγκ μπικίνι της και το θέαμα ήταν εξαιρετικό…Η 34χρονη συγγραφέας του «My Body» προκάλεσε το ενδιαφέρον των σχεδόν 30 εκατ. ακολούθων της στο Instagram. Η μικροσκοπική της μέση και οι κοιλιακοί της αναδείχθηκαν σε όλες τις εικόνες που «ανέβασε» στα social media. 

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Emily Ratajkoski έγραψε: «Ρίο σε αγαπώ τόσο, τόσο πολύ».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

