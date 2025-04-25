Το να μιλήσει για το «ταξίδι» της ψυχικής της υγείας δεν ήταν εύκολο για τη Selena Gomez, αλλά το έκανε για το γενικότερο καλό. Σε μια νέα συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο ισπανικό Billboard, η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε γιατί είναι ζωτικής σημασίας για εκείνη να συνεχίσει να υπερασπίζεται την ψυχική υγεία.

«Στο τέλος της ημέρας πιστεύω ότι έχει σημασία να μιλάς για θέματα που σε αφορούν, είτε είσαι διάσημος είτε όχι», δήλωσε η 32χρονη Gomez, η οποία θα τιμηθεί ως Γυναίκα της Χρονιάς στην εκδήλωση «Billboard Latin Women in Music», την Πέμπτη 1 Μαΐου 2025.

Παρόλα αυτά, «δεν είναι για τους αδύναμους, γιατί βγάζεις τον εαυτό σου προς τα έξω και, πιστέψτε με, πρέπει να είσαι έτοιμος για τις… διαφορετικές απόψεις», ανέφερε η ίδια. Η τραγουδίστρια του «Lose You to Love Me» θυμήθηκε την πρώτη φορά που αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για το ταξίδι της και τον φόβο που βίωσε.

«Ήταν τρομακτικό να είμαι τόσο ευάλωτη και δεν ήθελα ποτέ κανείς να σκεφτεί ότι είμαι θύμα», εξήγησε. Και συνέχισε: «Σκέφτηκα ότι με το να μοιραστώ τη δική μου ιστορία θα μπορούσα να βοηθήσω τους άλλους και να δεχτώ τις όποιες αρνητικές γνώμες που θα προκύψουν από αυτό, επειδή βλέπω τη μεγαλύτερη εικόνα για το πώς έχουν αλλάξει οι συζητήσεις γύρω από την ψυχική υγεία».

Στο παρελθόν, η Gomez έχει μιλήσει για τη μάχη της με τη διπολική διαταραχή και πώς αυτή η διάγνωση έφερε τα πάνω-κάτω στη ζωή της. «Πάλευα με τον κόσμο μέσα στο κεφάλι μου για πολύ καιρό και ένιωθα χαμένη και απελπισμένη μερικές φορές. Και το 2020, έλαβα τη διάγνωση της διπολικής διαταραχής. Και για να είμαι ειλικρινής, όλα άλλαξαν γρήγορα.

Πραγματικά πήρα τη γνώση και τις απαντήσεις που αναζητούσα απεγνωσμένα για πάρα πολύ καιρό. Κι είναι αλήθεια ότι φοβάμαι λιγότερο από ότι παλαιότερα». Το ντοκιμαντέρ της Gomez του 2022, «Selena Gomez: My Mind & Me», έκανε, επίσης, μια βαθιά «κατάδυση» στις αναποδιές και τους θριάμβους που βίωσε η ίδια και πώς στο τέλος «αναγεννήθηκε» από τις στάχτες της.

Πηγή: skai.gr

