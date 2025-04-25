Η Linda Evangelista ανέφερε ότι εξακολουθεί να χρειάζεται θεραπεία για να «δει πώς είναι στον καθρέφτη», αφού αποκάλυψε το 2021 ότι έμεινε «μόνιμα παραμορφωμένη» μετά από σπάνια παρενέργεια μιας αισθητικής επέμβασης.

Το 59χρονο εμβληματικό μοντέλο πόζαρε για το εξώφυλλο του «Harper's Bazaar» για τον Μάιο του 2025 και σε συνέντευξή της στο περιοδικό, μοιράστηκε πώς άλλαξε την προσέγγισή της στην εμφάνισή της, μετά από μια διπλή μαστεκτομή το 2018.

Η Linda παραδέχτηκε ότι «ακόμα δεν κοιτάζεται στον καθρέφτη» μετά από μια επέμβαση το 2016 που την άφησε «μόνιμα παραμορφωμένη». Εξήγησε: «Πρέπει να περάσω από θεραπεία για να μου αρέσει αυτό που βλέπω όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη. Δεν ήθελα να βλέπω τον εαυτό μου γιατί δεν αγαπούσα τον εαυτό μου ή δεν μου άρεσε».

Ξεσπώντας σε δάκρυα, πρόσθεσε: «Πραγματικά πιστεύω ότι η ομορφιά είναι κάτι που κερδίζεις. Σκέφτομαι τα πρόσωπα των γιαγιάδων μου και το τι τους έκανε ο πόλεμος, το τίμημα που τους επέφερε ... απλά να ‘’φοράνε’’ τις κακουχίες τους. Δεν είχε καμία σχέση με την τελειότητα ή τη νεότητα».

Η Evangelista είχε αποκαλύψει το 2021 ότι αποφάσισε να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, αφού εμφάνισε μια σπάνια αντίδραση σε μια αισθητική επέμβαση το 2016.

Η διαδικασία κρυολιπόλυσης, που ονομάζεται CoolSculpting, σχεδιάστηκε για να μειώσει τα λιποκύτταρα, αλλά αντίθετα, έκανε τα κύτταρα της να διογκωθούν. Είπε ότι σύντομα άρχισε να αναπτύσσει «εξογκώματα» σε όλο της το σώμα, γεγονός που την έκανε να ανησυχεί ότι έχανε το μυαλό της.

«Για όσους αναρωτιούνται γιατί δεν εργάζομαι, ο λόγος είναι ότι παραμορφώθηκα βάναυσα από τη συγκεκριμένη επέμβαση, η οποία έκανε το αντίθετο από αυτό που υποσχόταν», είπε η ίδια.

«Αύξησε -όχι μείωσε- τα λιποκύτταρά μου και με άφησε μόνιμα παραμορφωμένη, αφού υποβλήθηκα σε δύο επώδυνες, ανεπιτυχείς διορθωτικές επεμβάσεις. Έμεινα, όπως περιέγραψαν τα μέσα ενημέρωσης, ‘’αγνώριστη’’».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Linda αποκάλυψε επίσης ότι είναι πλέον μια χαρά με την εμφάνισή της, αφού αθόρυβα υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή, καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2018.

«Η διπλή μαστεκτομή μου, είμαι μια χαρά με αυτό. Έβαλα πολύ μικρά εμφυτεύματα. Ό,τι αφαίρεσαν, το έβαλα. Υπήρχαν πολλές χειρουργικές επεμβάσεις. Είμαι εντάξει. Είμαι εντάξει με αυτά. Κέρδισα. Είμαι εδώ».

Πρόσθεσε ότι μετά τη δοκιμασία της, έχει γίνει πιο ήρεμη με την προοπτική της γήρανσης, λέγοντας: «Δεν με νοιάζει πώς θα γεράσω. Απλά, θέλω να μεγαλώσω. Δεν χρειάζεται να είναι με χάρη. Πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά δεν θέλω να πεθάνω. Έχω ακόμα τόσα πολλά να κάνω. Επιτέλους, αρχίζω να νιώθω άνετα με τον εαυτό μου και με όλα και τώρα θέλω να το απολαύσω».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.