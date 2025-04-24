Λογαριασμός
Sydney Sweeney: Η «μεταμόρφωση» της πρωταγωνίστριας της σειράς «Euphoria» - Φέρτε πίσω την παλιά Sydney… (video)

Η νέα αλλαγή στην εμφάνισή της έρχεται μετά τη δημόσια διένεξή της με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τζόναθαν Νταβίνο, έξω από το σπίτι τους στη Φλόριντα

Sydney Sweeney

Η «μεταμόρφωση» της Σίντνεϊ Σουίνι για τις ανάγκες των γυρισμάτων της σειράς «Euphoria» δεν μας ξετρέλανε. Ίσως ούτε και την ίδια. Η νέα αλλαγή στην εμφάνισή της έρχεται μετά τη δημόσια διένεξή της με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τζόναθαν Νταβίνο, έξω από το σπίτι τους στη Φλόριντα.

Η ξανθιά «σεξοβόμβα» - μαζί με το alter ego της στο λύκειο - γύριζε τις συγκεκριμένες σκηνές στη Sunset Boulevard, με τη συμπρωταγωνίστρια Alexa Demie (Maddy). Το χτένισμά της είναι, σίγουρα, αυτό που προκαλεί εντύπωση. Όχι, θετική… 

Με τη Ζεντάγια στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η τρίτη σεζόν θα συμπεριλαμβάνει τους Χάντερ Σάφερ, Έρικ Ντέιν, Τζέικομπ Ελόρντι, Σίντνεϊ Σουίνι, Αλέξα Ντεμί, Μοντ Άπατοου, Μάρθα Κέλι, Κλόι Τσέρι, Κόλμαν Ντομίνγκο, στους ρόλους που είχαν στις προηγούμενες σεζόν.

Sydney Sweeney

Από τα νέα ονόματα, η τραγουδίστρια Rosalia είναι η πιο εντυπωσιακή προσθήκη (διόλου περίεργη, ωστόσο, δεδομένης της κοντινής της σχέσης με την πρωταγωνίστρια Χάντερ Σάφερ). Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται ακόμη οι Αντεουάλε Ακινουόγιε-Αγκμπάζε, Τόμπι Γουάλας, Μάρσον Λιντς, Ντάρελ Μπριτ-Γκίμπσον, Καντίμ Χάρντισον, Πρισίλα Ντελγκάδο, Τζέιμς Λάντρι Χέμπερτ, Άνα Βαν Πάτεν. Σε συνέντευξή του πέρσι ο Λέβινσον περιέγραψε την τρίτη σεζόν ως «φιλμ νουάρ» και ανέφερε ότι ο χαρακτήρας της Ζεντάγια θα «εξερευνήσει τι σημαίνει να είσαι άτομο με αρχές σε έναν διεφθαρμένο κόσμο». 

Sydney Sweeney

Η Σίντνεϊ Σουίνι χώρισε, αφού αυτή και ο αρραβωνιαστικός της, Τζόναθαν Νταβίνο, ακύρωσαν τον γάμο τους. Η ηθοποιός και ο 41χρονος επιχειρηματίας έδωσαν τέλος στην επταετή σχέση τους τον Ιανουάριο, ενώ η είδηση του χωρισμού τους επιβεβαιώθηκε τον Μάρτιο. Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει το 2018 -όταν η Σίντνεϊ ήταν 20 ετών και ο Νταβίνο 34 ετών- και αρραβωνιάστηκε το 2022. Τα σημάδια των προβλημάτων εμφανίστηκαν για πρώτη φορά όταν η Σίντνεϊ εθεάθη να διαμένει στο ξενοδοχείο Beverly Hills νωρίτερα φέτος. 

Sydney Sweeney

Αργότερα έσβησε μια φωτογραφία των δυο τους από το Instagram της, ενώ ακολούθησε η διαγραφή μιας φωτογραφίας με πρωτοχρονιάτικο φιλί από μια ανάρτηση στο καρουζέλ με ημερομηνία 2 Ιανουαρίου. Επίσης, η ηθοποιός έφυγε μόνη της για την Αφρική στις αρχές Μαρτίου.

