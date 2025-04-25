Η Heidi Klum είχε ένα σέξι ατύχημα, αλλά θα έπρεπε να το περιμένει, αφού επέλεξε το συγκεκριμένο μαύρο φόρεμα με κουμπιά. Αν και κομψή, το φόρεμα έκανε τη ζημιά του.

Το 51χρονο μοντέλο έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, αλλά το σκίσιμο του φορέματός της «αποκάλυψε» -κατά λάθος- το εσώρουχό της. Ένα ανεπαίσθητο αεράκι ευθύνεται γι’ αυτό το χαριτωμένο ατύχημα.

Η μητέρα τεσσάρων παιδιών προσπάθησε να διορθώσει την κατάσταση, αλλά αυτοί που φάνηκαν ενθουσιασμένοι ήταν δύο άνδρες που βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή στο σημείο, όπως φαίνεται και στο βίντεο.

Ωστόσο, η Κλουμ δεν πτοείται από τέτοιες καταστάσεις, αφού η ίδια έχει ποζάρει πολλές φορές με εσώρουχα για δεκάδες εταιρείες εσωρούχων -και με την κόρη της- οπότε με ψυχραιμία και χαμόγελο αντιμετώπισε την κατάσταση.

Θαυμάσαμε, για πολλοστή φορά, την καλλίγραμμη σιλουέτα της και το μαυρισμένο από τον ήλιο σώμα της, ενώ οι ψηλοτάκουνες γόβες της έκαναν τη διαφορά στην εμφάνισή της.

Heidi Klum, 51, panics when she accidentally flashes her underwear as two smiling men look on https://t.co/vpgs97iQYP — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 24, 2025

Η έξοδος της Heidi έρχεται μετά από ποιοτικό χρόνο που πέρασε με την κόρη της, Lou, στο Big Apple το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ενώ τα παιδιά της Heidi και του πρώην συζύγου της έχουν μεγαλώσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Lou και τα αδέλφια της - η Leni, 20 ετών, ο Henry, 19 ετών και ο Johan, 18 ετών - αρχίζουν σιγά-σιγά να κοινωνικοποιούνται και να συνοδεύουν τους γονείς τους σε πρεμιέρες και να εμφανίζονται μαζί τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Lou έχει εμφανιστεί σε πολλά γλυκά στιγμιότυπα στο Instagram της Heidi, τραβηγμένα κατά τη διάρκεια ταξιδιών και εκδηλώσεων όπως η Coachella.

Εν τω μεταξύ, η μεγαλύτερη κόρη της Heidi, η Leni, η οποία έχει περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια followers στο Instagram, έκανε το ντεμπούτο της στο μόντελινγκ κοσμώντας το εξώφυλλο της «Vogue» μαζί με τη μαμά της. Ο γιος της Heidi, Henry Samuel, έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον Ιανουάριο, σε ηλικία 19 ετών. Ο γιος της Johan, ο οποίος σπουδάζει στο κολέγιο, έχει επίσης εκφράσει ενδιαφέρον για το μόντελινγκ.

Πηγή: skai.gr

