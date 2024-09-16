Το μεσσηνιακό φυσικό τοπίο στα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, με τις αμμώδεις παραλίες και τη μοναδική θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου θα αποτελέσει και φέτος έναν σημαντικό πόλο έλξης για χιλιάδες ανθρώπους όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων, στη 12η χρονιά του Navarino Challenge. Από τις 18 έως τις 20 Οκτωβρίου, πάνω από 55 δράσεις που αφορούν στον αθλητισμό, το περιβάλλον και την εκπαίδευση θα φιλοξενηθούν τόσο στην Costa Navarino, στα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino και W Costa Navarino, όσο και στον Δήμο Πύλου-Νέστορος.

Η διοργάνωση του Navarino Challenge, σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου-Νέστορος και την πολύτιμη υποστήριξη του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ επενδύουν στους πυλώνες της εκπαίδευσης, της οδικής ασφάλειας, της διαφορετικότητας και του περιβάλλοντος και φέρνουν μοναδικές δράσεις εμπλουτίζοντας το φετινό πρόγραμμα.

Σεμινάριο οδικής ασφάλειας “Drive Change Move Safe”



Με εισηγητή τον προπονητή μηχανοκίνητου αθλητισμού Θανάση Xούντρα, ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ θα διοργανώσει για πρώτη φορά στο Navarino Challenge, το θεωρητικό σεμινάριο οδικής ασφάλειας “Drive Change Move Safe” powered by ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ σε παιδιά Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Πύλου-Νέστορος στη Μεθώνη, την Κορώνη και την Πύλο.

Ημερίδα Diversity powered by ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Μαζί με τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή και πρωταθλητή Ευρώπης, ambassador του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Δημήτρη Παπανικολάου θα οργανωθεί για πρώτη φορά μια Ημερίδα Diversity σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου της Μεθώνης και της Κορώνης του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

Καθαρισμός της παραλίας της Γιάλοβας

Στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται και φέτος δράσεις για το περιβάλλον όπως ο καθαρισμός της παραλίας της Γιάλοβας powered by MOTODYNAMICS Cleaning Team με τη συμμετοχή των αθλητών – πρεσβευτών του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, σε συνεργασία με το Moraitis Watersports και τους εθελοντές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά powered by YAMAHA

Μια από τις πιο δημοφιλείς δράσεις του Navarino Challenge, η ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά, θα πραγματοποιηθεί και φέτος σε συνεργασία με το Navarino Outdoors. Οι φίλοι των υπαίθριων δράσεων θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη μοναδική μεσσηνιακή γη ποδηλατώντας με την παρέα τους με τα κορυφαία ηλεκτρικά ποδήλατα της YAMAHA, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Δωρεά Βιβλίων στην Οικία του Τσικλητήρα

Το Navarino Challenge σε συνεργασία με τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ συνεχίζουν και φέτος τις δράσεις τους προς την κοινωνία. Μέσω της οργάνωσης Library4all θα ενισχύσουν τη βιβλιοθήκη στην Οικία Τσικλητήρα στον Δήμο Πύλου-Νέστορος, στην Πύλο. Όσοι βρεθούν στη δράση την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, θα φέρουν για να δωρίσουν ένα δικό τους βιβλίο σε πολύ καλή κατάσταση και ο όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ δεσμεύεται ότι θα δωρίσει τον ίδιο αριθμό καινούργιων βιβλίων στο Library4All. Η δράση της Ανοιχτής Βιβλιοθήκης του Library4All θα πραγματοποιηθεί στην οικία του Τσικλητήρα, παρουσία των πρεσβευτών του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, όπως ο Δημήτρης Παπανικολάου, ο οποίος θα υπογράψει 20 βιβλία που θα έχει αγοράσει ο όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Rappelling & Αναρρίχηση powered by The North Face

Το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης θα εμπλουτιστεί για πρώτη φορά με τη δράση του Navarino Bay Challenge (Rappelling) η οποία θα πραγματοποιηθεί στη νήσο Σφακτηρία, στον όρμο του Ναυαρίνου, από την έμπειρη ομάδα του Navarino Outdoors με την υποστήριξη του κορυφαίου ορειβάτη, αναρριχητή και ambassador της The North Face Παναγιώτη Κοτρωνάρου, που ηγήθηκε της Εθνικής ομάδας ορειβασίας στην πρώτη επιτυχημένη ανάβαση ελληνικής αποστολής στο όρος Έβερεστ. Η δράση του rappelling αφορά στην τεχνική κατάβασης από βράχο με τους συμμετέχοντες να απολαμβάνουν την απίστευτη ομορφιά του φυσικού τοπίου και να ζουν στιγμές αδρεναλίνης. Όλοι οι συμμετέχοντες θα μεταφερθούν στη Σφακτηρία με την άνεση και την ασφάλεια των premium σκαφών της Elite Boats.

Σε συνεργασία με το Navarino Outdoors θα πραγματοποιηθούν και δράσεις για τους μικρούς συμμετέχοντες στην εσωτερική πίστα αναρρίχησης Navarino Rocks της Costa Navarino.

Sunset Beach Pilates με τη Μάντη Περσάκη

Η αγαπημένη καθηγήτρια φυσικής αγωγής Μάντη Περσάκη αναλαμβάνει και φέτος δράση παρουσιάζοντας για δεύτερη φορά το Sunset Beach Pilates, που αυξάνει την ευλυγισία, τη δύναμη και τη μυϊκή αντοχή, στην παραλία του W Costa Navarino με το ονειρικό ηλιοβασίλεμα. Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και Pilates στο The Westin Resort Costa Navarino.

Sunset Yoga powered by Messinian Spa με την Έφη Χατζηγεωργάκη

Η δράση της Yoga που βελτιώνει την ευελιξία και την ψυχική υγεία, θα πραγματοποιηθεί και φέτος από το Angelic Yoga Arts και θα περιλαμβάνει το Sunset Beach Yoga στην παραλία του W Costa Navarino καθώς και Yoga στο The Westin Resort Costa Navarino.

Τρέξε στη μαγευτική Μεσσηνία

Οι διαδρομές του Navarino Challenge έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις ανάγκες και απαιτήσεις όλων των δρομέων. Οι συμμετέχοντες στο τρέξιμο μπορούν να λάβουν μέρος στις διαδρομές των 21,1χλμ powered by The North Face διασχίζοντας την παραλία της Βοϊδοκοιλιάς και τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας μαζί με τον Ελληνοαμερικανό πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού Κωνσταντίνο Καρνάζη, των 10χλμ δίπλα στη θάλασσα, των 5χλμ powered by Miele ανάμεσα σε ελαιόδεντρα και του 1χλμ για παιδιά από 0 έως 9 ετών και από 10 έως 14 ετών. Ο παιδικός αγώνας διεξάγεται χωρίς κόστος συμμετοχής.

Δήλωσε συμμετοχή μέσα από την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link.

Φέτος, για πρώτη φορά θα γίνει και ο αγώνας Run For All – Όλοι Μοναδικοί Όλοι ίσοι του 1χλμ. powered by ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ με τη συμμετοχή του συλλόγου από την Καλαμάτα ΔιαφοροΖΩ.

Όλοι οι δρομικοί αγώνες γίνονται σε συνδιοργάνωση με τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κλείσε τώρα το πακέτο διαμονής σου

Απόλαυσε ένα τριήμερο γεμάτο με υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Απόκτησε το πλήρες πακέτο αθλητικών δράσεων και ζήσε μια μοναδική αθλητική και πολιτιστική εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα διαμονής στο W Costa Navarino και το The Westin Resort Costa Navarino μπορείς να στείλεις το email σου στο booking(at)navarinochallenge.com ή να καλέσεις το Vita N Travel στο +30 210 3249070.



Platinum Sponsor είναι η Miele.

Gold Sponsor της διοργάνωσης είναι ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας είναι η Costa Navarino και τα ξενοδοχεία W Costa Navarino και The Westin Resort Costa Navarino.

Silver Sponsors είναι οι Knorr και The North Face.

Strategic Healthcare Sponsor είναι η Novo Nordisk.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Official Helicopter Partner είναι η hoper.

Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού είναι η Luanvi.

Bronze Sponsors είναι οι KORRES, Trace ‘n Chase και Pilia Express.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Authentic Flavor Partner είναι η Navarino Icons.

Partners του Navarino Challenge είναι οι Messinian Nest, Δήμος Πύλου-Νέστορος, Bombay Sapphire, Εστιατόριο Ποσειδωνία, Karalis Beach Hotel και Karalis City Hotel & Spa.

Official Optics Partner είναι τα Kois Optics.

Supporters είναι οι Alpha Estate, Βλάχα, Messinian Spa, Elite Boats και Zoe Resort.

Premium TV Partner είναι ο ΣΚΑΪ.

Premium Media Partner είναι η Liquid Media.

Medical Partner είναι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Sustainability Partner είναι η π³= Plastic Pollution Prevention.

Educational Partner του Navarino Challenge είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επίσημη Μπάλα Μπάσκετ είναι η Wilson.

Αρωγοί του Navarino Challenge είναι οι Vita N Travel, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου.

Αθλητικοί Συνεργάτες του Navarino Challenge είναι οι Angelic Yoga Arts, Falcons Football Academy, FitnessArt, Gymnastics Stars, Moraitis Watersports, Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, Navarino Golf Academy, Navarino Outdoors, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim O’ Clock, Triantafyllidis Beach Arena.

Το Navarino Challenge θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τη διοργάνωση και το sports production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.



Ακόμα περισσότερες πληροφορίες για τις φετινές δραστηριότητες και το πρόγραμμα, θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.



Πηγή: skai.gr

