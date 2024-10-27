Ο Άντονι Χόπκινς χορεύει συρτάκι στο instagram

Viral έγινε ο αγαπημένος ηθοποιός του Χόλιγουντ, Άντονι Χόπκινς αναρτώντας στο προσωπικό του προφίλ στο instagram ένα βίντεο όπου χορεύει συρτάκι υπό τους ήχους του «Ζορμπά».

«Χορέψτε σαν να μη σας βλέπει κανένας» παροτρύνει τους θαυμαστές και διαδικτυακούς του φίλους, ο Άντονι Χόπκινς, καλημερίζοντας τους ακολούθους του στο Instagram, με την μουσική του Μίκη Θεοδωράκη που ακούστηκε στην ταινία « Zorba the Greek».

Πηγή: skai.gr

