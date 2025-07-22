Σάρον Στόουν: Πέθανε η μητέρα της – Το αντίο της ηθοποιού

Δύσκολες ώρες βιώνει η Σάρον Στόουν, η οποία αποχαιρέτησε την πολυαγαπημένη της μητέρα, Ντόροθι Μαρί Στόουν, σε ηλικία 91 ετών. Η 92χρονη –όπως αρχικά είχε αναφερθεί– απεβίωσε στις 26 Μαρτίου 2025, με την οικογένειά της και στενούς φίλους στο πλευρό της, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στην τοπική εφημερίδα «Daily Inter Lake», που δημοσιεύτηκε μήνες αργότερα. Παρότι η Σάρον Στόουν ανακοίνωσε τον θάνατο της μητέρας της τώρα, η επίσημη ημερομηνία θανάτου ήταν τον Μάρτιο.

Η διάσημη ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με τη μητέρα της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα για την ψυχική υγεία: «Η αστεία, πολύπλοκη μητέρα μου πέθανε. Ήταν παιδί της Μεγάλης Ύφεσης – ας μην το ξαναζήσουμε αυτό. Ας προστατεύσουμε και ας φροντίσουμε ο ένας τον άλλον».

Η Ντόροθι Μαρί Στόουν γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 1933, στο Φράνκλιν της Πενσιλβάνια και παντρεύτηκε τον Τζόζεφ Στόουν το 1950. Παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του, το 2009, σε ηλικία 79 ετών. Εργάστηκε ως λογίστρια και απέκτησε τέσσερα παιδιά: τον Μάικλ, τη Σάρον, την Κέλι και τον αείμνηστο Πάτρικ Στόουν.

Πηγή: skai.gr

