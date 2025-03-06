Η Sharon Stone γίνεται 67 ετών: Οι συμβουλές που της έδωσε η Joan Collins και τα εσώρουχα…

Η Σάρον Στόουν δεν αφήνει την ηλικία της να την καθορίσει. Η ηθοποιός του «Βασικού Ενστίκτου» γίνεται 67 ετών την επόμενη εβδομάδα και δήλωσε στους «Sunday Times» ότι εξακολουθεί να αγαπάει το σώμα της.

«Πολλοί άνθρωποι τα παρατάνε καθώς μεγαλώνουν», είπε στη συνέντευξή της. «Αφήνουν το σώμα τους επειδή καταρρέει ούτως ή άλλως, ή λένε: ‘’Δεν με καθορίζει πια το σώμα μου’’». Και συνέχισε: «Αλλά πρέπει ακόμα να αγαπάς το σώμα σου. Σκέφτομαι, ‘’Λοιπόν, είχα όμορφα χέρια και τώρα είναι δυνατά και ζωγραφίζουν’’. Τι κι αν έχω ρυτίδες… Ίσως αυτό είναι που τα κάνει υπέροχα τώρα».

Η ηθοποιός είπε ότι κάποτε βρισκόταν στο σπίτι της συγγραφέως ρομαντικών μυθιστορημάτων Jackie Collins και έπαιζε μπιλιάρδο όταν η αδελφή της, η ηθοποιός Joan Collins, της είπε αστειευόμενη δύο πράγματα που δεν πρέπει να κάνει ποτέ, αφού κλείσει τα 40. «Η Joan κάποτε μου περιέγραψε έναν άνδρα ως ''μπανγκαλόου''. Όλα κάτω, τίποτα πάνω. Είναι τόσο αστεία», ανέφερε χαμογελώντας.

Η Στόουν αποκάλυψε, επίσης, ότι είχε προσθέσει στα κινηματογραφικά της συμβόλαια ότι πρέπει να κρατήσει όλα τα ρούχα της από κάθε ταινία, αφού ένα στούντιο αποφάσισε κάποτε να πουλήσει τα εσώρουχά της από την πρώτη ταινία που έκανε.

«Αφού έκανα μια τηλεοπτική ταινία τη δεκαετία του 1980, πούλησαν την γκαρνταρόμπα μου με έκπτωση στο στούντιο, προκειμένου να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Έφτασαν στο σημείο να δώσουν μέχρι και τα εσώρουχά μου! Ντράπηκα τόσο πολύ και ένιωσα άβολα κι έτσι έβαλα αυτό τον όρο στα συμβόλαιά μου», πρόσθεσε η διάσημη ηθοποιός.

Η ίδια αποκάλυψε ότι έχει κρατήσει το περιβόητο λευκό μίνι φόρεμά της από το «Βασικό ένστικτο» σε ένα χρηματοκιβώτιο. Τα υπόλοιπα κοστούμια της βρίσκονται σε αποθήκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.