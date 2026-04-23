Η Σαρλίζ Θερόν μαγνήτισε για ακόμη μία φορά τα βλέμματα, καθώς εμφανίστηκε με τολμηρό look στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της νέας της ταινίας «Apex», στη Νέα Υόρκη.

Η 50χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί έξω από το The Paris Theatre, επιλέγοντας να φορέσει ένα μαύρο σακάκι χωρίς μπλούζα από μέσα, δημιουργώντας μία εντυπωσιακή και κομψή ταυτόχρονα εμφάνιση.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Θερόν είχε εμφανιστεί στην εκπομπή «Today», όπου μίλησε για τη νέα της ταινία και την απαιτητική προετοιμασία που χρειάστηκε για τον ρόλο της. Όπως αποκάλυψε, εκπαιδεύτηκε στην αναρρίχηση για περίπου έναν μήνα, αναπτύσσοντας βαθύ σεβασμό για το συγκεκριμένο άθλημα. «Έχω τεράστια εκτίμηση για τους αναρριχητές. Χρειάζεται δύναμη, συγκέντρωση και απίστευτη αντοχή», ανέφερε.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, στα γυρίσματα της ταινίας, που πραγματοποιήθηκαν στην Αυστραλία, έκανε αναρρίχηση σχεδόν καθημερινά, ενώ συμμετείχε και σε δραστηριότητες όπως καγιάκ για να ενισχύσει τη φυσική της κατάσταση. «Ήθελα να είμαι όσο πιο δυνατή γίνεται, γιατί κάνω πολλές από τις σκηνές μόνη μου», σημείωσε.

Charlize Theron dares to bare in a blazer with nothing underneath at the NYC premiere of her new thriller “Apex”! 🔥



(🎥: jpasc24) pic.twitter.com/sSnNrLuEnI — ExtraTV (@extratv) April 22, 2026

Η Θερόν είναι γνωστή για το γεγονός ότι εκτελεί η ίδια πολλές από τις επικίνδυνες σκηνές στις ταινίες της, όπως στα «Atomic Blonde» και «The Old Guard», τονίζοντας ότι η ασφάλεια στα γυρίσματα αποτελεί προτεραιότητα. Στο «Apex», στο πλευρό της εμφανίζεται ο Τάρον Έγκερτον, με την υπόθεση να περιστρέφεται γύρω από μια γυναίκα που αναζητά την αδρεναλίνη και έρχεται αντιμέτωπη με ακραίες συνθήκες στη φύση, ανακαλύπτοντας ότι ο κίνδυνος δεν προέρχεται μόνο από το περιβάλλον. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix στις 24 Απριλίου.

Πέρα από την καριέρα της, η Σαρλίζ Θερόν έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σημασία της φυσικής κατάστασης και της υγείας, ειδικά όσο μεγαλώνει. Όπως έχει δηλώσει, προτιμά δραστηριότητες όπως Pilates και yoga, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη φυσική δύναμη αλλά και στην ευλυγισία και την καθημερινή κίνηση.

«Το πιο σημαντικό όσο μεγαλώνεις είναι να μπορείς να κινείσαι σωστά», έχει πει σε συνέντευξή της, προσθέτοντας ότι η σωστή διατροφή, ο επαρκής ύπνος και η αποφυγή αλκοόλ παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευεξία της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.