Σαμοθράκη: Χιούμορ, πόνος και δύναμη πίσω από ένα «Γίδι»

Μια ιστορία δύο γονιών που δοκιμάστηκαν σκληρά και κατάφεραν να σταθούν όρθιοι, με πολλή αγάπη και χιούμορ - Ένα μικρό μαγαζί γίνεται ένα καταφύγιο ελπίδας

Όπου υπάρχει Ελλάδα

Το μαγαζί «Γίδι» στη Σαμοθράκη δεν είναι ένα συνηθισμένο μαγαζί. Εδώ, πίσω από τις χιουμοριστικές ατάκες με τα γίδια, τα μπλουζάκια και τα σουβενίρ που σε κάνουν να γελάς αυθόρμητα, κρύβεται μια ιστορία με πόνο.

Μια ιστορία δύο γονιών που δοκιμάστηκαν σκληρά και κατάφεραν να σταθούν όρθιοι, με πολλή αγάπη και χιούμορ. Και κάπως έτσι, ένα μικρό μαγαζί γίνεται ένα καταφύγιο ελπίδας.

