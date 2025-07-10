Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο greek lover ζει - Οι Έλληνες τρίτοι καλύτεροι εραστές στον κόσμο

Ερευνητές ρώτησαν 2.000 ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη για το ποιος ήταν ο καλύτερος εραστής που είχαν ποτέ - Oι Έλληνες μπορούν να υπερηφανεύονται...

εραστης

Οι Ιταλοί αναδείχθηκαν οι καλύτεροι εραστές στον κόσμο σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε η Daily Mail για το ποια εθνικότητα θεωρείται η κορυφαία στο κρεβάτι. 

Οι ερευνητές ρώτησαν 2.000 ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη για το ποιος ήταν ο καλύτερος εραστής που είχαν ποτέ.

Οι Ιταλοί κατέκτησαν την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας το 21% των ψήφων.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι Ισπανοί με 15% και τρίτοι οι Έλληνες με ποσοστό 14% - πιο ψηλά και από τους Βραζιλιάνους, που βγήκαν τέταρτοι στις προτιμήσεις του κοινού, με ποσοστό 11%. 

ereuna

Στην τελευταία θέση βρέθηκαν οι Γερμανοί, με μόνο 3% των ψήφων, ενώ άλλες εθνικότητες συγκέντρωσαν συνολικά το 4%. 

Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, πάνω από το 1/3 των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η πιο αξέχαστη ερωτική περιπέτειά τους συνέβη στις καλοκαιρινές διακοπές. 

Σχεδόν ένας στους πέντε παραδέχτηκε ότι ερωτεύτηκε σε ταξίδι στο εξωτερικό.

Είναι η μεσογειακή γοητεία… 

Η Σύλβια Λινζαλόνε από την εφαρμογή γνωριμιών Wisp τόνισε πως δεν προκαλεί έκπληξη το ότι οι μεσογειακές χώρες κυριαρχούν στη λίστα.

 «Είναι η αυτοπεποίθηση, η οπτική επαφή, ο τρόπος που μιλάνε, όλα τραβάνε σαν μαγνήτης», σχολίασε.

«Στην Ιταλία ή την Ισπανία, ο έρωτας είναι σχεδόν σαν πρόγνωση καιρού» είπε. 

Και στην Ελλάδα επίσης προφανώς, αφού είμαστε και μεσογειακοί και στη 3η θέση της λίστας. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: έρωτας Ελλάδα Ιταλία Ισπανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark