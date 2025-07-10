Οι Ιταλοί αναδείχθηκαν οι καλύτεροι εραστές στον κόσμο σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε η Daily Mail για το ποια εθνικότητα θεωρείται η κορυφαία στο κρεβάτι.
Οι ερευνητές ρώτησαν 2.000 ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη για το ποιος ήταν ο καλύτερος εραστής που είχαν ποτέ.
Οι Ιταλοί κατέκτησαν την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας το 21% των ψήφων.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι Ισπανοί με 15% και τρίτοι οι Έλληνες με ποσοστό 14% - πιο ψηλά και από τους Βραζιλιάνους, που βγήκαν τέταρτοι στις προτιμήσεις του κοινού, με ποσοστό 11%.
Στην τελευταία θέση βρέθηκαν οι Γερμανοί, με μόνο 3% των ψήφων, ενώ άλλες εθνικότητες συγκέντρωσαν συνολικά το 4%.
Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, πάνω από το 1/3 των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η πιο αξέχαστη ερωτική περιπέτειά τους συνέβη στις καλοκαιρινές διακοπές.
World's best lovers, revealed: Italians top the global league, while Brits lag behind https://t.co/I0nic8q2Mh— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) July 10, 2025
Σχεδόν ένας στους πέντε παραδέχτηκε ότι ερωτεύτηκε σε ταξίδι στο εξωτερικό.
Είναι η μεσογειακή γοητεία…
Η Σύλβια Λινζαλόνε από την εφαρμογή γνωριμιών Wisp τόνισε πως δεν προκαλεί έκπληξη το ότι οι μεσογειακές χώρες κυριαρχούν στη λίστα.
«Είναι η αυτοπεποίθηση, η οπτική επαφή, ο τρόπος που μιλάνε, όλα τραβάνε σαν μαγνήτης», σχολίασε.
«Στην Ιταλία ή την Ισπανία, ο έρωτας είναι σχεδόν σαν πρόγνωση καιρού» είπε.
Και στην Ελλάδα επίσης προφανώς, αφού είμαστε και μεσογειακοί και στη 3η θέση της λίστας.
