Η Κένταλ Τζένερ και το άλογο: Ποζάρει topless και είναι συγκλονιστική - Χάρμα οφθαλμών… (φωτό)

Η Κένταλ Τζένερ (Kendall Jenner) εμφανίστηκε -και πάλι- τόπλες σε μια από τις πιο σέξι εμφανίσεις της μέχρι σήμερα. Αιτία μια καμπάνια για ρούχα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία… Το 29χρονο supermodel φόρεσε ένα «καυτό» σορτσάκι, αλλά αυτό που έκανε τη διαφορά είναι το άλογο. Η Κένταλ Τζένερ «ανέβασε» τις εικόνες στο Instagram, με τους θαυμαστές της να την επαινούν για τη συγκεκριμένη φωτογράφιση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η Κένταλ ήταν στον γάμο του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ στη Βενετία. Λίγες ημέρες πριν από τον «γάμο του αιώνα», το μοντέλο απολάμβανε μια πολυτελή, καλοκαιρινή απόδραση με την αδελφή της, Kylie Jenner. Καθώς συνεχίζει τις καλοκαιρινές της περιπέτειες, το μοντέλο - που διορίστηκε δημιουργική διευθύντρια της FWRD τον Σεπτέμβριο του 2021 - έκανε αυτό το δωράκι στους θαυμαστές της…

Μετά από μια δεκαετία και πλέον παγκόσμιας φήμης, η διάσημη τηλεπερσόνα έχει δηλώσει ότι πλέον δεν διαβάζει καμία κριτική για τον εαυτό της στο διαδίκτυο. «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκθέτουν ορισμένα πράγματα για να τα βλέπει όλος ο κόσμος. Σημαίνει, επίσης, να εκθέτεις την ενέργειά σου. Φροντίζω πολύ να προστατεύω την ενέργειά μου και να διατηρώ την ψυχική μου υγεία», είχε πει σε συνέντευξή της στη γαλλική «Vogue».

Για πολλούς, όταν ανακοινώθηκε πρώτη φορά ότι θα περπατήσει σε πασαρέλα, ήταν σαν casus belli. Όλοι υποστήριζαν πως αν δεν την έλεγαν Τζένερ, δεν θα την έπαιρνε κανένας οίκος και πως έγινε μοντέλο με τα δεκανίκια της οικογένειας. Ωστόσο, τα χρόνια πέρασαν και η Κένταλ τους διέψευσε όλους.

Πηγή: skai.gr

