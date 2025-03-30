Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Σε ποιο από τα μέρη που επισκέφθηκαν χρειάζεσαι 3,5 ώρες για να διασχίσεις όλο τον δήμο;

Στην κεντρική Ελλάδα βρέθηκε η εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Όπου υπάρχει Ελλάδα» και η Ευλαμπία Ρέβη με τον Γιώργο Κουρδή μας περιγράφουν την εβδομάδα τους σε μαγευτικούς προορισμούς και μέρη που ανακάλυψαν και οι ίδιοι για πρώτη φορά και τους έκλεψαν την καρδιά.

Διαβάστε ακόμα : Μαργαρίτα Νικολαϊδη: Γέννησε η μόνη γυναίκα νικήτρια του Masterchef

«Στις 6 το πρωί ξεκίνησε η εβδομάδα μας. Αναχωρήσαμε από την βάση μας στην Αθήνα με προορισμό την Ευρυτανία, μια από τις πιο όμορφες και αμόλυντες περιοχές της χώρα με όλη τη σημασία της λέξης.

Το κακό οδικό δίκτυο ή ανεργία και η φυγή του πληθυσμού για δεκαετίες την έφεραν να είναι από τις πιο φτωχές και πιο αραιοκατοικημένες της χώρας.

Το στούντιο μας την πρώτη ημέρα στήθηκε στο Μεγάλο Χωριό.

Εκεί στην μικρή πλατεία απλωνόταν μπροστά μας το φαράγγι του Καρπενισιώτη ποταμού μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο.

Είναι παραμονή της 25ης Μαρτίου και τα χωριά είχαν γεμίσει από ταξιδιώτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Στα καφέ και τα ταβερνάκια δεν έβρισκες στην κυριολεξία τραπέζι, τοπικά φαγητά αλλά και γλυκά γίνονταν ανάρπαστα δίνοντας έτσι μια τονωτική ένεση στις επιχειρήσεις της περιοχής.

Γιατί για κάποιους κατοίκους εδώ η εγκατάσταση στην Ευρυτανία ήταν επιλογή ζωής.

Πήραν την μεγάλη απόφαση να φύγουν από την πολύβουη πόλη και να ανοίξουν μικρές επιχειρήσεις στα χωριά τους.

Όπως η Ευρύτη μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που προσφέρει από γλυκά του κουταλιού, μέχρι λικέρ και μπαχαρικά.

Αλλά και η επιλογή ενός νέου, του Παναγιώτη Μακρή, να γίνει καπετάνιος και ξεναγός στην μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της χώρας, τη λίμνη Κρεμαστών.

Ένα κομμάτι του τουρισμού που είναι ανεκμετάλλευτο στην περιοχή και ευελπιστεί να το αναπτύξει και να μείνει μόνιμα στον τόπο του.

Αφού γευτήκαμε το υπέροχο και ζεστό γαλακτομπούρεκο του κυρίου Καρβέλη επιστρέψαμε στο Καρπενήσι για ξεκούραση.

Εδώ στα 1100 μέτρα ο ύπνος είναι πιο ελαφρύς και χρειάζονται λίγες ώρες για να γεμίσεις τις μπαταρίες σου.

Ξημέρωσε 25η Μαρτίου ημέρα Εθνικής εορτής , αλλά και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Το Καρπενήσι όπως και όλη η Ελλάδα φόρεσαν τα γιορτινά και τα γαλανόλευκα. Με περηφάνια παρέλασαν οι μικροί μαθητές στο Καρπενήσι.

Ιδιαίτερη στιγμή και οι συνδέσεις της εκπομπής με τα ηρωικά Ψαρά όπου κατά την επανάσταση διαδραματιστήκε μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας της επανάστασης, με τις σφαγές χιλιάδων από τους Οθωμανούς, όπως και στη Χίο.

Οι μαθητές των Ψαρών αλλά και οι ομογενείς μας που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις στην Μυτιλήνη έστειλαν μηνύματα εθνικής ανάτασης και μας συγκίνησαν.

Κατηφορίσαμε στον Προυσό και στο μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισας όπου βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα του 9ου αιώνα μ.χ.

που μεταφέρθηκε εκεί από την Προύσα την εποχή της εικονομαχίας στο Βυζάντιο.

Γύρω από το Μοναστήρι σε ένα εκπληκτικό τοπίο γνωρίσαμε τις δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κάποιος επισκέπτης και λάτρης των extreme sports.

Από rafting και πεζοπορία στο φαράγγι, μέχρι περιήγηση με γουρούνες μέσα σε χωματόδρομους και ρεματιές.

Όμως η καθημερινότητα δεν είναι εύκολη σε αυτή τη γωνία της Ελλάδας. Έτσι η εκπομπή μας παρουσίασε τις σοβαρές ελλείψεις στο τομέα της περίθαλψης.

Στο νοσοκομείο του Καρπενησίου, αλλά και στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρικό κέντρο στη δυτική Φραγκίστα όπου από τις 22 θέσεις ιατρών έχουν καλυφθεί μόλις 4!

Στην τρίτη μας ημέρα βρεθήκαμε στα Άγραφα.

Έναν Δήμο που για να πάει κανείς από την μία άκρη του στην άλλη μπορεί να χρειαστεί ακόμα και 3,5 ώρες! Σε ένα δύσκολο και μερικές φορές πολύ κακό οδικό δίκτυο. Φθάνοντας στην Γρανίτσα μείναμε με ανοιχτό το στόμα αντίκρυζοντας από το μπαλκόνι του χωριού, το βουνό του Καλόγερου. Ένα αλπικό τοπίο που σε μαγεύει. Αυτόν τον τόπο επέλεξαν νέες οικογένειες να στήσουν το σπιτικό τους παρά τις δυσκολίες και την απομόνωση.

Ο Δήμος Αγράφων σε μια κίνηση στήριξης της οικογένειας διπλασίασε το επίδομα για κάθε παιδί από τα 1500 στα 3000 ευρώ. Όμως οι μητέρες ακόμα περιμένουν το επιπλεον πόσο καθώς το ελεγκτικό συνέδριο μπλόκαρε τις πληρωμές μέχρι να ρυθμιστεί νομοθετικά, καθώς θεωρήθηκε μη νόμιμη η κίνηση του Δημάρχου! Σε έναν Δήμο όμως που παλεύει να αντιστρέψει την ερημοποίηση δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Μεγάλη βοήθεια προσφέρει η κίνηση της HopeGenesis, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης η οποία καλύπτει τη περίθαλψη και τις εξετάσεις μιας εγκύου μέχρι και τον τοκετό. Επίσης ελπιδοφόρο είναι και το πρόγραμμα τηλειατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες και θα αποτελέσει τον πιλότο και για άλλες περιοχές της χώρας.

Αισιόδοξο μήνυμα στέλνει και μια 8μελης οικογένειας στο χωριό Φουρνά, η οποία γύρισε από το εξωτερικό αποδεχόμενη την πρόσκληση του ιερέα και της δασκάλας της περιοχής. Τους βρήκαν δουλειά και στέγη και έτσι το δημοτικό σχολείο είδε τους μαθητές του να αυξάνονται. Στην γειτονική και όμορφη Βαλαώρα όμως φέτος στο νηπιαγωγείο είναι μόνο ένα παιδί.

Ενώ λίγο πιο βόρεια οι λιγοστοί μαθητές δημοτικού διανύουν μια απόσταση 1.5 ώρας μέσα από επικίνδυνη και χωμάτινη διαδρομή για να πάνε σχολείο στο Ραπτόπουλο από τα Βραγκιανά Καρδίτσας , δεκαετίες τώρα παραμένει ίδιος και τώρα ελπίζουν οι κάτοικοι ότι επιτέλους κάτι θα γίνει.

Αφού γευτήκαμε τις τοπικές νοστιμιές στα φιλόξενα Άγραφα αναχωρήσαμε για Καρδίτσα διασχίζοντας τον ίδιο δρόμο που ακολουθούν και οι μαθητές από τα Βραγκιανά και καταλάβαμε αυτό που βιώνουν κάθε μέρα!

Στο πάρκο Παυσίλυπον στήθηκε το στούντιο την επομένη στην πόλη της Καρδίτσας.

Φιλοξενήσαμε τους κατοίκους των χωριών που βυθίστηκαν στον Ντάνιελ και που θρήνησαν συμπατριώτες τους. Καταγράψαμε τους προβληματισμούς τους τα αδιέξοδα που παραμένουν τόσο για την αποκατάσταση των ζημιών αλλά και τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδομάτων ενοικίων.

Μαζί τους ήταν και η Ελένη Ταχιοπούλου κόρη του Κωνσταντίνου Ταχιόπουλου του κατοίκου στην Μεταμόρφωση ο οποίος με την βάρκα του έσωσε 17 συντοπίτες του.

Όμως η Καρδίτσα είναι και η πρωτεύουσα του ποδηλάτου αλλά και του βάδην! Μικροί και μεγαλύτεροι αθλητές μας μίλησαν για τα όνειρα τους αλλά και γιατί η Καρδίτσα βγάζει πρωταθλητές.

Τελευταία ημέρα μετακόμισαμε στην πανέμορφη λίμνη Πλαστήρα.

Με εμφανή τα σημάδια της πτώσης της στάθμης η λίμνη παραμένει μια από τις βασικές πηγές ύδρευσης και άρδευσης της Καρδίτσας. Κάτι που αρκετοί φοβούνται ότι θα αλλάξει δραματικά αν δεν παρθούν μέτρα. Αυτό μας είπε και ένας από τους τελευταίους ψαράδες της λίμνης που ανησυχεί για το μελλον. Η στάθμη μειώνεται συνεχώς μας είπε, γόνος δεν υπάρχει,τα ψάρια λιγοστεύουν και η πολιτεία τους γυρίζει συνεχώς την πλάτη.

Οι αγρότες της περιοχής επίσης ζήτησαν στήριξη για να μείνουν στον τόπο τους και υλοποίηση των υποσχέσεων για την ενίσχυση των καλλιεργειών τους, αλλά και την κατασκευή των φραγμάτων.

Στον Δήμο όμως όπως μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Νάνος, τρέχει και ένα πρόγραμμα- πρόσκληση σε νέα ζευγάρια να εγκατασταθούν στα χωριά της περιοχής προσφέροντας τους εργασία και στέγη.

Η λίμνη Πλαστήρα είναι ιδανικός τόπος για αποδράσεις και δραστηριότητες γύρω από αυτή, όπως η βόλτα με τα υδροποδηλατα.

Στο τέλος της εκπομπής ανεβήκαμε σε δύο από αυτά και αποχαιρετήσαμε τους τηλεθεατές εν πλω!».

Τη Δευτέρα η εκπομπή μας δίνει ραντεβού στα υπέροχα Γρεβενά.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.