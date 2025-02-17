Η σταρ της λάτιν μουσικής Σακίρα πήρε εξιτήριο χθες το βράδυ από το νοσοκομείο της Λίμα, όπου είχε εισαχθεί το Σάββατο λόγω κοιλιακού άλγους, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα του περουβιανού Τύπου.

«Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα στοργής. Μου δίνουν τόση δύναμη!! Σας αγαπώ με όλη μου την καρδιά», έγραψε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Κολομβιανή τραγουδίστρια, ηλικίας 48 ετών.

Λίγο νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι «χθες το βράδυ (Σάββατο), χρειάστηκε να μεταβώ στα επείγοντα λόγω κοιλιακού άλγους και αυτήν τη στιγμή νοσηλεύομαι», με αποτέλεσμα πολλοί θαυμαστές της να σπεύσουν έξω από την ιδιωτική κλινική της τουριστικής συνοικίας Μιραφλόρες.

Η πρώτη συναυλία της, που είχε προγραμματιστεί για το βράδυ της Κυριακής, στο εθνικό στάδιο της Λίμα ακυρώθηκε.

Από την πλευρά της, η Masterlive, η εταιρεία που έχει αναλάβει τις συναυλίες της στη Λίμα, ανέφερε σήμερα πως βρίσκεται «σε συντονισμό» με την ομάδα της Σακίρα για να επιβεβαιώσει ή όχι, τη διεξαγωγή της δεύτερης συναυλίας που έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Δευτέρας.

Η Σακίρα έφθασε το Σάββατο στην περουβιανή πρωτεύουσα από τη Βραζιλία, απ’ όπου είχε ξεκινήσει, στο Ρίο ντε Τζανέιρο την 11η Φεβρουαρίου, την πρώτη της παγκόσμια περιοδεία εδώ και επτά χρόνια για να προμοτάρει το τελευταίο της άλμπουμ με τίτλο "Las mujeres ya no lloran" (Οι γυναίκες δεν κλαίνε πλέον), το οποίο βραβεύτηκε με το Grammy καλύτερου άλμπουμ λατινικής ποπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

