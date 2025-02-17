Σίσσυ Χρηστίδου: Η απάντηση στην Καινούργιου, το τηλεοπτικό της μέλλον και η προσωπική της ζωή

Σπάνια μιλάει χωρίς να έχει λόγο να το κάνει η Σίσσυ Χρηστίδου και φαίνεται πως αυτή τη φορά μάλλον είχε. Έτσι σταμάτησε φεύγοντας από την εκπομπή της για να μιλήσει στην Όλγα Λαφαζάνη και το Happy Day.

H πρώτη ερώτηση που της έγινε είναι τι συμβαίνει και η Κατερίνα Καινούργιου έκανε «επίθεση» στο Χαμογέλα και πάλι χαρακτηρίζοντας «ανήθικο να βαράει μια εκπομπή τους απέναντι», κάνοντας λόγο για αντιεπαγγελματισμό.

«Δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει με την Κατερίνα Καινούργιου. Δεν ξε΄ρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό της επειδή δεν έγινε συγκεκριμένη. Δεν κατάλαβα γιατί, διότι δεν υπήρχε κάτι απέναντι στην Κατερίνα. Θα πρέπει αν θέλει η ίδια να μας εξηγήσει σε τι αναφέρεται. Επικεντρωθήκαμε στον Γιώργο Λιάγκα, δεν είπαμε κάτι ιδιαίτερο για την Κατερίνα εκτός αν αυτό είναι το θέμα! Δεν της έχω κάνει ποτέ προσωπική επίθεση ούτε έχω μιλήσει ποτέ άσχημα για την Κατερίνα, δεν έχω κάποιο θέμα σώνει και ντε και δεν είναι όλα τόσο σοβαρά!» ανέφερε η παρουσιάστρια.

Αναφορικά με τον Γιώργο Λιάγκα τον οποίο αποκάλεσε «αγαπημένο» της, τον ευχαρίστησε που κάθε βδομάδα τους δίνει υλικό και «πουλάει» στην εκπομπή της ο σχολιασμός για το πρόσωπό του!

«Δεν μιλήσαμε αυτή την εβδομάδα με τον Γιώργο Λιάγκα. Θεωρώ ότι είναι ένα τηλεοπτικό παιχνίδι αυτό που συμβαίνει. Είναι κάτι που σε μας πάει πάρα πολύ καλά, το σχόλιο απέναντι στον Γιώργο Λιάγκα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υλικό που μας δίνει! Δεν έχω κανένα θέμα εγώ προσωπικό με τον Γιώργο, ίσα ίσα που είμαι πραγματικά ευγνώμων!» είπε.

«Στην τηλεόραση τα πράγματα τα παίρνουμε πιο σοβαρά από όσο θα έπρεπε» τόνισε εκτός βέβαια από αυτά που είναι όντως σοβαρά όπως εξήγησε.

Για το τηλεοπτικό της μέλλον ανέφερε ότι η πρόθεσή της είναι να παραμείνει στο Μega.

«Το συμβόλαιό μου λήγει τον Ιούνιο. Η πρόθεσή μου είναι ξεκάθαρη, η αγάπη μου για το κανάλι και την Barking είναι μεγάλη, δεν θα ήθελα να αλλάξει τίποτα στην εκπομπή μου, ούτε ένας συνεργάτης μου, ούτε το φωτοτυπικό μηχάνημα! Μακάρι να τα καταφέρουμε» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορώ να σου απαντήσω ακόμα για το αν θα συνεχιστεί η συνεργασία μου με τον Νίκο Κοκλώνη, δεν γνωρίζω, εγώ θα ήθελα να συνεχιστεί.

Δεν γνωρίζω αν οι συνεργάτες μου έχουν κάνει συζητήσεις. Φαντάζομαι από μένα θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις, συνήθως έτσι πάει!».

Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή και αν υπήρξαν Βαλεντίνοι μετά το διαζύγιό της, ανέφερε ότι «δεν σημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει κάτι ή ότι δεν υπάρχει. Επιλέγω να μην μιλάω δημόσια για τα προσωπικά μου, επιλέγω να μην μπλέκω αυτά τα δύο κομμάτια της ζωής μου, αν δεν ξέρουν κάτι τα παιδιά μου δεν θα το ξέρει κανένας».

Πάντως αν θέλετε κι εσείς μια περίληψη του έχει γίνει ανάμεσα σε Καινούργιου και Χρηστίδου από τις εκπομπές τους, ιδού το συγκεντρωτικό βιντεάκι του Breakfast @Star.

