Δεν είναι τελικά τυχαία η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου η αντισυμβατική Emma Stone που μετά το κοντό κούρεμά της που άφησε άφωνο το Χόλιγουντ (τέτοιες ραγδαίες αλλαγές εμφάνισης δεν συνηθίζονται) έκανε άλλη μία επική εμφάνιση.

Αυτή τη φορά βρέθηκε με τον σύζυγό της στην 50η επέτειο ενός ιστορικού τηλεοπτικού προγράμματος, του Saturday Night Live (SNL), σε μια γιορτή στο ιστορικό Rockefeller Plaza στη Νέα Υόρκη όπου υπήρξε παρέλαση αστέρων.

Η γνωστή σατιρική εκπομπή άλλωστε έχει χτίσει καριέρες αφού από αυτήν ξεκίνησαν κωμικοί όπως ο Eddie Murphy και ο Will Ferrell.

Μεταξύ άλλων και η Blake Lively με τον σύζυγό της, Ryan Murphy ήταν εκεί παρά το σκάνδαλο με τις αγωγές στο οποίο έχουν περιέλθει με τον συμπρωταγωνιστή της πρώτης, Justin Baldoni.

Την παράσταση στο red carpet της εκδήλωσης δεν έκλεψε ούτε καν η Lady Gaga που εμφανίστηκε με κατάμαυρο μακρύ μαλλί και τον αρραβωνιαστικό της.

Η απόλυτη θεά της εκδήλωσης ήταν η Emma Stone που εμφανίστηκε έχοντας γεμίσει τις τσέπες της πανάκριβης Louis Vuitton τουαλέτας της με ποπ κορν ενώ κρατούσε και ένα κουτί ανά χείρας! Δεν συμφωνείτε;

