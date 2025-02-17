Walk & talk: Η νέα τάση που βελτιώνει σώμα και ψυχολογία

Ας είμαστε ειλικρινείς: η σκέψη του γυμναστηρίου μπορεί να φέρει τρόμο σε κάποιες από εμάς. Μηχανήματα με πολύπλοκες λαβές, ιδρώτας, μουσική στη διαπασών, ζόρισμα… Μήπως υπάρχει πιο χαλαρός τρόπος να μείνεις fit χωρίς να το κάνεις τόσο… δύσκολο;

Διαβάστε ακόμα : Το Journaling είναι η νέα ψυχοθεραπεία. Δοκίμασέ το!

Κυρίες μου, καλωσορίστε το Walk & Talk, τη νέα fitness τάση που συνδυάζει άσκηση και κοινωνικότητα, χωρίς ιδρώτες και βαριές ανάσες. Ναι, καλά κατάλαβες: περπατάς και μιλάς!

Τι ακριβώς είναι το Walk & Talk;

Αυτό που λένε οι λέξεις. Είναι απλό: αντί να κλείνεσαι στο γυμναστήριο, κανονίζεις έναν ωραίο περίπατο με φίλη, συνάδελφο ή ακόμα και τον σκύλο σου. Συζητάς, ανταλλάσσεις νέα και, πριν το καταλάβεις, έχεις κάνει χιλιόμετρα κίνησης χωρίς καμία πίεση.

Μπορεί να γίνει οπουδήποτε:

Στη γειτονιά σου, αντί για καφέ καθιστή.

Στο πάρκο, (εντάξει, όπου υπάρχει γειτονιά με πάρκο) με χαλαρή διάθεση.

Στη δουλειά, σε meetings που δεν χρειάζονται υπολογιστή.

Ακόμα και σε τηλεφωνικές κλήσεις. Γιατί να μιλάς καθιστή όταν μπορείς να περπατάς;

Γιατί να το δοκιμάσεις;

Κάψε θερμίδες χωρίς καν να το σκέφτεσαι!

Ένα χαλαρό περπάτημα 40-60 λεπτών μπορεί να κάψει 200+ θερμίδες, ανάλογα με την ταχύτητα και το βάρος σου.

Βελτιώνει τη διάθεση

Το περπάτημα εκκρίνει ενδορφίνες, τις ίδιες ορμόνες που σε κάνουν να νιώθεις καλά μετά από ένα κομμάτι σοκολάτας. (Και δεν έχει θερμίδες!)

Μειώνει το στρες και την πίεση

Δεν είναι τυχαίο που οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι—από CEO μέχρι συγγραφείς—συχνά κάνουν walking meetings. Η κίνηση καθαρίζει το μυαλό και αυξάνει τη συγκέντρωση.

Είναι η τέλεια ευκαιρία να κοινωνικοποιηθείς

Έχεις παρατηρήσει ότι οι καλύτερες συζητήσεις γίνονται στο περπάτημα; Δεν υπάρχουν άβολες σιωπές, κοιτάγματα στο κινητό ή αμηχανία.

Πώς να το εντάξεις στην καθημερινότητά σου

Αντικατάστησε τον στατικό καφέ με «coffee walk». Πάρε τον καφέ στο χέρι και περπάτησε με τη φίλη σου.

Κάνε το μεσημεριανό σου διάλειμμα… κινητικό! Αντί να κάθεσαι, βγες για έναν μικρό περίπατο.

Δοκίμασε walking calls. Έχεις βαρεθεί να κάθεσαι σε zoom meetings; Πάρε ακουστικά και μίλα περπατώντας.

Κλείσε το Netflix και κάνε μια βόλτα. Αντί για άλλη μια βραδιά στον καναπέ, δοκίμασε έναν βραδινό περίπατο για χαλάρωση.

Τι χρειάζεσαι;

• Άνετα παπούτσια

• Μπουκαλάκι νερό

• Παρέα ή καλή playlist

• Και… καλή διάθεση!

Το Walk & Talk δεν είναι δίαιτα, δεν είναι τιμωρία, δεν είναι γυμναστήριο. Είναι απλά ένας υπέροχος τρόπος να κινείσαι περισσότερο, να γελάς περισσότερο και να ζεις πιο όμορφα!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.