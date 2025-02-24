Στο κόκκινο χαλί των βραβείων του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (SAG), η Τζόντι Φόστερ έκανε μια σπάνια εμφάνιση με τον μεγαλύτερο γιο της, Τσάρλι, προσελκύοντας τα φλας των φωτογράφων.

Η ηθοποιός, ήταν υποψήφια για την ερμηνεία της στη βραβευμένη με Emmy σειρά, «True Detective: Night Country», του HBO. Επέλεξε μία κομψή δημιουργία Gucci σε σοκολατί απόχρωση, ενώ ο γιος της εμφανίστηκε με ένα κλασικό μαύρο σμόκιν.

Η παρουσία του Τσάρλι, ο οποίος σπάνια συνοδεύει τη μητέρα του σε δημόσιες εκδηλώσεις, προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με το Newsweek ακολουθεί τα βήματα της μητέρας του μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο του Γέιλ.

Η Τζόντι Φόστερ, η οποία διατηρεί την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν έκρυψε τη χαρά της που συνοδευόταν αυτή τη σημαντική βραδιά από τον γιο της που μοιράζεται με την πρώην σύζυγό της, παραγωγό ταινιών, Σίντνεϊ Μπέρναρντ.

Πηγή: skai.gr

