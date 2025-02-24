Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

SAG 2025: Η Jodie Foster και ο… ολόιδιος γιος της έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί (video-φωτό)

Ο γιος της ακολουθεί τα βήματα της μητέρας του μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο του Γέιλ

Η Jodie Foster και ο γιος της

Στο κόκκινο χαλί των βραβείων του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (SAG), η Τζόντι Φόστερ έκανε μια σπάνια εμφάνιση με τον μεγαλύτερο γιο της, Τσάρλι, προσελκύοντας τα φλας των φωτογράφων.

Η Jodie Foster και ο γιος της

Η ηθοποιός, ήταν υποψήφια για την ερμηνεία της στη βραβευμένη με Emmy σειρά, «True Detective: Night Country», του HBO. Επέλεξε μία κομψή δημιουργία Gucci σε σοκολατί απόχρωση, ενώ ο γιος της εμφανίστηκε με ένα κλασικό μαύρο σμόκιν.

Η παρουσία του Τσάρλι, ο οποίος σπάνια συνοδεύει τη μητέρα του σε δημόσιες εκδηλώσεις, προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με το Newsweek ακολουθεί τα βήματα της μητέρας του μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο του Γέιλ.

Η Jodie Foster και ο γιος της

Η Τζόντι Φόστερ, η οποία διατηρεί την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν έκρυψε τη χαρά της που συνοδευόταν αυτή τη σημαντική βραδιά από τον γιο της που μοιράζεται με την πρώην σύζυγό της, παραγωγό ταινιών, Σίντνεϊ Μπέρναρντ. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: SAG 2025 Jodie Foster
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark