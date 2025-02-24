Η Πάρις Χίλτον είχε γενέθλια -έγινε 44 ετών- και το γιόρτασε με ένα πάρτι στην έπαυλή της στο Λος Άντζελες. Και τα πάρτι της είναι τα καλύτερα.
Η επιχειρηματίας και μητέρα δύο παιδιών έχει πολλούς διάσημους φίλους της, οι οποίοι έδωσαν το παρών στο πάρτι γενεθλίων της για να την τιμήσουν: Snoop Dogg, Anya Taylor Joy, Sofía Vergara, Julia Fox, Sydney Sweeney, Lisa των BLACKPINK, Sia και η Jessica Alba, Cara Delevingne, Jenna Dewan, Seth MacFarlane, Ashley Benson, Machine Gun Kelly, Scout Willis, Kiernan Shipka, Diplo κ.ά.
Η 44χρονη Paris Hilton είχε ετοιμάσει έναν διάδρομο στα χρώματα του ουράνιου τόξου, το οποίο «οδηγούσε» τους καλεσμένους στον χώρο του πάρτι, η τούρτα ήταν ροζ -σε σχήμα καρδιάς- και έγραφε το όνομά της. Ο Snoop Dog δεν έχασε την ευκαιρία, μάλιστα, να ανάψει το πούρο του από τα εντυπωσιακά κεριά στην τούρτα της φίλης του και να της τραγουδήσει το «Happy Birthday».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.