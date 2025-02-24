Η Πάρις Χίλτον είχε γενέθλια -έγινε 44 ετών- και το γιόρτασε με ένα πάρτι στην έπαυλή της στο Λος Άντζελες. Και τα πάρτι της είναι τα καλύτερα.

Η επιχειρηματίας και μητέρα δύο παιδιών έχει πολλούς διάσημους φίλους της, οι οποίοι έδωσαν το παρών στο πάρτι γενεθλίων της για να την τιμήσουν: Snoop Dogg, Anya Taylor Joy, Sofía Vergara, Julia Fox, Sydney Sweeney, Lisa των BLACKPINK, Sia και η Jessica Alba, Cara Delevingne, Jenna Dewan, Seth MacFarlane, Ashley Benson, Machine Gun Kelly, Scout Willis, Kiernan Shipka, Diplo κ.ά.

Η 44χρονη Paris Hilton είχε ετοιμάσει έναν διάδρομο στα χρώματα του ουράνιου τόξου, το οποίο «οδηγούσε» τους καλεσμένους στον χώρο του πάρτι, η τούρτα ήταν ροζ -σε σχήμα καρδιάς- και έγραφε το όνομά της. Ο Snoop Dog δεν έχασε την ευκαιρία, μάλιστα, να ανάψει το πούρο του από τα εντυπωσιακά κεριά στην τούρτα της φίλης του και να της τραγουδήσει το «Happy Birthday».

Πηγή: skai.gr

