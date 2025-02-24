Αποκαλύφθηκαν οι νικητές των φετινών βραβείων Screen Actors Guild Awards (SAG), που αποτελούν για πολλούς «προάγγελο» για τα βραβεία Όσκαρ. Μόλις μία εβδομάδα έχει απομείνει για να μάθουμε ποιοι θα πάρουν το χρυσό αγαλματίδιο, με τις προβλέψεις να δίνουν και να παίρνουν όλο αυτό το διάστημα…

Η Demi Moore συνέχισε την επιτυχημένη πορεία της και αναδείχθηκε καλύτερη ηθοποιός για την ερμηνεία της στην ταινία τρόμου, «The Substance», ενώ ο Timothee Chalamet πήρε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία «A Complete Unknown», που ενσαρκώνει τον Bob Dylan.

Η Μουρ, με μαύρη δημιουργία Bottega Veneta και εμφανώς συγκινημένη, παρέλαβε το βραβείο χαρακτηρίζοντάς το ως «εξαιρετικά σημαντικό» για εκείνη. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της αποκάλυψε στο κοινό ότι απέκτησε την κάρτα του Σωματείου το 1978, όταν ήταν μόλις 16 ετών, μια στιγμή που όπως τόνισε, της «άλλαξε ριζικά τη ζωή».

«Μου έδωσε σκοπό και με καθοδήγησε. Ήμουν ένα παιδί μόνο του, χωρίς κανένα σχέδιο για τη ζωή. Δεν ήξερα τίποτα για την υποκριτική, αλλά παρατηρούσα, άκουγα και μάθαινα από όλους εσάς», είπε η ηθοποιός.

«Ήσασταν όλοι οι μεγαλύτεροι δάσκαλοί μου. Είμαι τόσο ευγνώμων που συνέχισα τόσα χρόνια να προσπαθώ, άλλες φορές να πετυχαίνω και άλλες όχι, αλλά να μπορώ πάντα να συνεχίζω», ανέφερε, ευχαριστώντας την ομάδα της και αναγνωρίζοντας την βοήθεια που έλαβε από επαγγελματίες του χώρου», ανέφερε.

«Καθώς παρακολουθούσα και μάθαινα ως νεαρή ηθοποιός ήταν οι διευθυντές διανομής ρόλων, οι σκηνοθέτες και οι παραγωγοί που με έβαζαν στην αίθουσα για οντισιόν. Τα σχόλιά σας σήμαιναν τα πάντα», σημείωσε η διάσημη πρωταγωνίστρια και απηύθυνε ένα μήνυμα προς τους νέους ηθοποιούς, προτρέποντάς τους να μην ξεχνούν την ανθρώπινη σχέση, ακόμα και όταν νιώθουν ότι έχουν κατακτήσει τα πάντα.

«Αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε...να είμαστε συνδεδεμένοι μεταξύ μας», είπε χαρακτηριστικά. Ολοκληρώνοντας την ομιλία της μοιράστηκε μια σκέψη για τη δύναμη της πίστης και της αυτοπεποίθησης.

«Το τελευταίο πράγμα που θα πω είναι ότι υπάρχει αυτή η ιδέα, πως ό,τι πιστεύουμε είναι πολύ πιο δυνατό από ό,τι σκεφτόμαστε.. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όταν το πιστέψω, θα το δω και είμαι τόσο ευγνώμων γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Αυτό το κοριτσάκι, που δεν πίστευε στον εαυτό του...Οι λέξεις είναι κάπως πέρα από εμένα. Οπότε, απλά θα πω ευχαριστώ», κατέληξε η Μουρ.

To «Conclave», ένα θρίλερ για την εκλογή του νέου πάπα, θριάμβευσε στα 31α Βραβεία SAG κερδίζοντας το κορυφαίο βραβείο για την Καλύτερη Ερμηνεία Καστ σε Ταινία. Το «Shogun» και το «Only Murders in the Building» κέρδισαν τα βραβεία στην Τηλεόραση για την Καλύτερη Ερμηνεία Καστ στις κατηγορίες δράμα και κωμωδία αντίστοιχα.

Conclave

Shogun

Murders in the Building

Στην τελετή των SAG κυριάρχησαν οι αναφορές στον νέο Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και στις καταστροφικές πυρκαγιές του Λος Άντζελες. Υπήρξαν και αρκετά τεχνικά προβλήματα καθώς αρκετοί παρουσιαστές, όπως ο Andrew Scott και ο Adam Brody, είχαν προβλήματα με τα μικρόφωνα, ενώ μία ηχογραφημένη ανακοίνωση διέκοψε την ομιλία της Jane Fonda, η οποία βραβεύτηκε συνολικά για την πορεία της στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Το «Shogun» επικράτησε στις κατηγορίες της τηλεόρασης με πέντε βραβεία, μεταξύ των οποίων, καλύτερου ανδρικού και γυναικείου ρόλου για τον Hiroyuki Sanada και την Anna Sawai.

Οι νικητές των Βραβείων SAG 2025:

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ερμηνεία Καστ σε Ταινία

Conclave

A Complete Unknown

Anora

Emilia Pérez

Wicked

Εξαίρετη Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο

Timothée Chalamet, «A Complete Unknown»

Adrien Brody, The Brutalist

Daniel Craig, Queer

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Εξαίρετη Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο

Demi Moore, «The Substance»

Pamela Anderson, The Last Showgirl

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gasćon, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Εξαίρετη Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Β’ Ρόλο

Kieran Culkin, «A Real Pain»

Jonathan Bailey, Wicked

Yura Borisov, Anora

Edward Norton, A Complete Unknown

Jeremy Strong, The Apprentice

Εξαίρετη Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Β’ Ρόλο

Zoe Saldaña, «Emilia Pérez»

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Jamie Lee Curtis, The Last Showgirl

Danielle Deadwyler, The Piano Lesson

Ariana Grande, Wicked

Κασκαντέρ σε Ταινία

The Fall Guy

Deadpool & Wolverine

Dune: Part Two

Gladiator II

Wicked

Τηλεόραση

Shogun, Anna Sawai

Καλύτερη Ερμηνεία Καστ σε Δραματική Σειρά

Shοgun

Bridgerton

The Day of the Jackal

The Diplomat

Slow Horses

Καλύτερη Ερμηνεία Καστ σε Κωμική Σειρά

Only Murders in the Building

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Shrinking

Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Hiroyuki Sanada, «Shogun»

Tadanobu Asano, Shοgun

Jeff Bridges, The Old Man

Gary Oldman, Slow Horses

Eddie Redmayne, The Day of the Jackal

Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Anna Sawai, «Shogun»

Kathy Bates, Matlock

Nicola Coughlan, Bridgerton

Allison Janney, The Diplomat

Keri Russell, The Diplomat

Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Jean Smart, «Hacks»

Kristen Bell, Nobody Wants This

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Liza Colón-Zayas, The Bear

Ayo Edebiri, The Bear

Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Martin Short, «Only Murders in the Building»

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, A Man on the Inside

Harrison Ford, Shrinking

Jeremy Allen White, The Bear

Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά

Jessica Gunning, «Baby Reindeer»

Kathy Bates, The Great Lillian Hall

Cate Blanchett, Disclaimer

Jodie Foster, True Detective: Night Country

Lily Gladstone, Under the Bridge

Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά

Colin Farrell, «The Penguin»

Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Richard Gadd, Baby Reindeer

Kevin Klein, Disclaimer

Andrew Scott, Ripley

Κασκαντέρ σε Τηλεοπτική Σειρά

«Shοgun»

The Boys

Fallout

House of the Dragon

The Penguin

