Αποκαλύφθηκαν οι νικητές των φετινών βραβείων Screen Actors Guild Awards (SAG), που αποτελούν για πολλούς «προάγγελο» για τα βραβεία Όσκαρ. Μόλις μία εβδομάδα έχει απομείνει για να μάθουμε ποιοι θα πάρουν το χρυσό αγαλματίδιο, με τις προβλέψεις να δίνουν και να παίρνουν όλο αυτό το διάστημα…
Η Demi Moore συνέχισε την επιτυχημένη πορεία της και αναδείχθηκε καλύτερη ηθοποιός για την ερμηνεία της στην ταινία τρόμου, «The Substance», ενώ ο Timothee Chalamet πήρε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία «A Complete Unknown», που ενσαρκώνει τον Bob Dylan.
Η Μουρ, με μαύρη δημιουργία Bottega Veneta και εμφανώς συγκινημένη, παρέλαβε το βραβείο χαρακτηρίζοντάς το ως «εξαιρετικά σημαντικό» για εκείνη. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της αποκάλυψε στο κοινό ότι απέκτησε την κάρτα του Σωματείου το 1978, όταν ήταν μόλις 16 ετών, μια στιγμή που όπως τόνισε, της «άλλαξε ριζικά τη ζωή».
«Μου έδωσε σκοπό και με καθοδήγησε. Ήμουν ένα παιδί μόνο του, χωρίς κανένα σχέδιο για τη ζωή. Δεν ήξερα τίποτα για την υποκριτική, αλλά παρατηρούσα, άκουγα και μάθαινα από όλους εσάς», είπε η ηθοποιός.
«Ήσασταν όλοι οι μεγαλύτεροι δάσκαλοί μου. Είμαι τόσο ευγνώμων που συνέχισα τόσα χρόνια να προσπαθώ, άλλες φορές να πετυχαίνω και άλλες όχι, αλλά να μπορώ πάντα να συνεχίζω», ανέφερε, ευχαριστώντας την ομάδα της και αναγνωρίζοντας την βοήθεια που έλαβε από επαγγελματίες του χώρου», ανέφερε.
«Καθώς παρακολουθούσα και μάθαινα ως νεαρή ηθοποιός ήταν οι διευθυντές διανομής ρόλων, οι σκηνοθέτες και οι παραγωγοί που με έβαζαν στην αίθουσα για οντισιόν. Τα σχόλιά σας σήμαιναν τα πάντα», σημείωσε η διάσημη πρωταγωνίστρια και απηύθυνε ένα μήνυμα προς τους νέους ηθοποιούς, προτρέποντάς τους να μην ξεχνούν την ανθρώπινη σχέση, ακόμα και όταν νιώθουν ότι έχουν κατακτήσει τα πάντα.
«Αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε...να είμαστε συνδεδεμένοι μεταξύ μας», είπε χαρακτηριστικά. Ολοκληρώνοντας την ομιλία της μοιράστηκε μια σκέψη για τη δύναμη της πίστης και της αυτοπεποίθησης.
«Το τελευταίο πράγμα που θα πω είναι ότι υπάρχει αυτή η ιδέα, πως ό,τι πιστεύουμε είναι πολύ πιο δυνατό από ό,τι σκεφτόμαστε.. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όταν το πιστέψω, θα το δω και είμαι τόσο ευγνώμων γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Αυτό το κοριτσάκι, που δεν πίστευε στον εαυτό του...Οι λέξεις είναι κάπως πέρα από εμένα. Οπότε, απλά θα πω ευχαριστώ», κατέληξε η Μουρ.
To «Conclave», ένα θρίλερ για την εκλογή του νέου πάπα, θριάμβευσε στα 31α Βραβεία SAG κερδίζοντας το κορυφαίο βραβείο για την Καλύτερη Ερμηνεία Καστ σε Ταινία. Το «Shogun» και το «Only Murders in the Building» κέρδισαν τα βραβεία στην Τηλεόραση για την Καλύτερη Ερμηνεία Καστ στις κατηγορίες δράμα και κωμωδία αντίστοιχα.
Στην τελετή των SAG κυριάρχησαν οι αναφορές στον νέο Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και στις καταστροφικές πυρκαγιές του Λος Άντζελες. Υπήρξαν και αρκετά τεχνικά προβλήματα καθώς αρκετοί παρουσιαστές, όπως ο Andrew Scott και ο Adam Brody, είχαν προβλήματα με τα μικρόφωνα, ενώ μία ηχογραφημένη ανακοίνωση διέκοψε την ομιλία της Jane Fonda, η οποία βραβεύτηκε συνολικά για την πορεία της στην κινηματογραφική βιομηχανία.
Το «Shogun» επικράτησε στις κατηγορίες της τηλεόρασης με πέντε βραβεία, μεταξύ των οποίων, καλύτερου ανδρικού και γυναικείου ρόλου για τον Hiroyuki Sanada και την Anna Sawai.
Οι νικητές των Βραβείων SAG 2025:
Κινηματογράφος
- Καλύτερη Ερμηνεία Καστ σε Ταινία
Conclave
A Complete Unknown
Anora
Emilia Pérez
Wicked
Καλύτερη Ερμηνεία Καστ σε Ταινία
- Εξαίρετη Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο
Timothée Chalamet, «A Complete Unknown»
Adrien Brody, The Brutalist
Daniel Craig, Queer
Colman Domingo, Sing Sing
Ralph Fiennes, Conclave
- Εξαίρετη Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο
Demi Moore, «The Substance»
Pamela Anderson, The Last Showgirl
Cynthia Erivo, Wicked
Karla Sofía Gasćon, Emilia Pérez
Mikey Madison, Anora
- Εξαίρετη Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Β’ Ρόλο
Kieran Culkin, «A Real Pain»
Jonathan Bailey, Wicked
Yura Borisov, Anora
Edward Norton, A Complete Unknown
Jeremy Strong, The Apprentice
- Εξαίρετη Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Β’ Ρόλο
Zoe Saldaña, «Emilia Pérez»
Monica Barbaro, A Complete Unknown
Jamie Lee Curtis, The Last Showgirl
Danielle Deadwyler, The Piano Lesson
Ariana Grande, Wicked
- Κασκαντέρ σε Ταινία
The Fall Guy
Deadpool & Wolverine
Dune: Part Two
Gladiator II
Wicked
Τηλεόραση
- Καλύτερη Ερμηνεία Καστ σε Δραματική Σειρά
Shοgun
Bridgerton
The Day of the Jackal
The Diplomat
Slow Horses
- Καλύτερη Ερμηνεία Καστ σε Κωμική Σειρά
Only Murders in the Building
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Shrinking
- Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Hiroyuki Sanada, «Shogun»
Tadanobu Asano, Shοgun
Jeff Bridges, The Old Man
Gary Oldman, Slow Horses
Eddie Redmayne, The Day of the Jackal
- Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Anna Sawai, «Shogun»
Kathy Bates, Matlock
Nicola Coughlan, Bridgerton
Allison Janney, The Diplomat
Keri Russell, The Diplomat
- Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Jean Smart, «Hacks»
Kristen Bell, Nobody Wants This
Quinta Brunson, Abbott Elementary
Liza Colón-Zayas, The Bear
Ayo Edebiri, The Bear
- Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Martin Short, «Only Murders in the Building»
Adam Brody, Nobody Wants This
Ted Danson, A Man on the Inside
Harrison Ford, Shrinking
Jeremy Allen White, The Bear
- Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά
Jessica Gunning, «Baby Reindeer»
Kathy Bates, The Great Lillian Hall
Cate Blanchett, Disclaimer
Jodie Foster, True Detective: Night Country
Lily Gladstone, Under the Bridge
- Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά
Colin Farrell, «The Penguin»
Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Richard Gadd, Baby Reindeer
Kevin Klein, Disclaimer
Andrew Scott, Ripley
- Κασκαντέρ σε Τηλεοπτική Σειρά
«Shοgun»
The Boys
Fallout
House of the Dragon
The Penguin
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.