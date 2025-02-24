Η Heidi Klum διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα, την οποία συχνά-πυκνά «διαφημίζει» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι κι αυτή τη φορά, το διάσημο μοντέλο και παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε και βιντεοσκοπήθηκε από τον σύζυγό της, Tom Kaulitz.

Η Heidi Klum φαίνεται ιδιαίτερα σέξι στις φωτογραφίες, φορώντας ένα κόκκινο σετ εσωρούχων και τη φωτογραφία τράβηξε ο σύζυγός της μετά το ραντεβού τους. Το μοντέλο ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι μπορντό τακούνια στιλέτο πριν ακουμπήσει στο παράθυρο.

Σε ένα βίντεο, η ίδια κρατώντας ένα κοκτέιλ στο χέρι φαίνεται να χορεύει στον διάδρομο ενός ξενοδοχείου ενόψει του ραντεβού της με τον σύζυγό της. Η Heidi, η οποία επιστρέφει ως οικοδέσποινα στο «Project Runway», δημοσίευσε τις φωτογραφίες και το βίντεο στα social media, κάτι που ενθουσίασε τους θαυμαστές της.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 και η Klum δημοσιεύει συχνά προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο των δύο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Το supermodel, που ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία 18 ετών στη Γερμανία, έχει τεράστια περιουσία που ξεπερνά τα 240 εκατ. δολάρια.

«Ονειρευόμουν να έχω μια μεγάλη οικογένεια, με ένα μεγάλο σπίτι και κήπο, σκύλους και πολλά παιδιά. Είμαι τυχερή, τα έχω όλα αυτά τώρα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της. Η Heidi είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, της Leni, 20 ετών, του Henry, 19 ετών, του Johan, 18 ετών, και της Lou, 15 ετών, τα οποία μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της, Seal. Η Leni έχει ήδη ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της ως μοντέλο και οι δυο τους έχουν συνεργαστεί σε κάποιες καμπάνιες μαζί.

Πηγή: skai.gr

