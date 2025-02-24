Billie Eilish: Εμφανίστηκε τόπλες με το που πάτησε το πόδι της στο Σίδνεϊ – Δείτε το video

Η Billie Eilish με το που πάτησε το πόδι της στο Σίδνεϊ, μάλλον, σόκαρε τους θαυμαστές της, καθώς η ίδια εμφανίστηκε τόπλες.

Η 23χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία για την περιοδεία της «Hit Me Hard and Soft», κατέβηκε από ένα ιδιωτικό τζετ στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, ενώ φορούσε ένα λευκό μπλουζάκι, το οποίο στο μπροστινό του μέρος είχε δυο γυμνούς μαστούς.

Η καλλιτέχνιδα ολοκλήρωσε το τολμηρό ντύσιμο με ένα μακρύ κολιέ, ένα μαύρο σκουφάκι και ένα ζευγάρι γυαλιά Oakley. Η hitmaker του «Birds of a Feather», η οποία δίνει τέσσερις συναυλίες στην Qudos Bank Arena του Σίδνεϊ αυτή την εβδομάδα, ήταν χαμογελαστή καθώς έβγαινε από το αεροπλάνο.

Οι θαυμαστές της Billie Eilish έγιναν πρόσφατα πρωτοσέλιδο όταν εθεάθησαν να σχηματίζουν ουρές και να κατασκηνώνουν έξω από τον χώρο της συναυλίας, με την ελπίδα να πιάσουν μια καλή θέση.

Η τραγουδίστρια με καταγωγή από το Λος Άντζελες θα δώσει 12 sold out συναυλίες στην Αυστραλία, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Hit Me Hard and Soft». Η πρώτη της συναυλία έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Brisbane Entertainment Centre και η τελευταία της θα γίνει στις 8 Μαρτίου στη Rod Laver Arena της Μελβούρνης. Είναι η πρώτη φορά που η Billie εμφανίζεται στην Αυστραλία από το 2022.

Πηγή: skai.gr

