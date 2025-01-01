Η Blake Lively και ο σύζυγός της, Ryan Reynolds, κατηγορούνται ότι εκφόβιζαν τον παραγωγό και σκηνοθέτη της ταινίας «It Ends With Us», Justin Baldoni, σε μια αγωγή-βόμβα που αναφέρει ότι ο Reynolds έβρισε τον ηθοποιό και σκηνοθέτη.

Ο Reynolds, ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ, αναφέρεται στην αγωγή, ότι κατηγόρησε τον Baldoni για μια σειρά ζητημάτων που αφορούσαν τη σύζυγό του, μεταξύ των οποίων και για «body shaming» (κακεντρεχή σχόλια για το σώμα).

Το βράδυ της 4ης Ιανουαρίου του περασμένου έτους, η αγωγή αναφέρει ότι ο Baldoni καθώς και άλλοι παραγωγοί και ένας εκπρόσωπος της Sony προσκλήθηκαν στο σπίτι που μοιραζόταν το ζευγάρι. «Έφτασαν πρόθυμοι να συζητήσουν τα σχέδια για τα γυρίσματα της επόμενης ημέρας, προετοιμασμένοι με το υλικό παραγωγής τους. Αντ' αυτού, αιφνιδιάστηκαν από τη Lively και τον Reynolds, οι οποίοι παρουσίασαν έναν κατάλογο παραπόνων που ήταν τόσο απρόβλεπτος όσο και ανησυχητικός», αναφέρεται στην αγωγή.

Ο Reynolds ξεκίνησε ένα παραλήρημα, βρίζοντας τον Baldoni σε μια συνάντηση που ο Baldoni περιέγραψε αργότερα ως «τραυματική», δηλώνοντας ότι «δεν του είχαν μιλήσει ποτέ έτσι στη ζωή του».

Ο Reynolds απαίτησε να ζητήσει συγγνώμη από τη Lively για ενέργειες που χαρακτηρίστηκαν λανθασμένα και αποδεδειγμένα ψευδείς, σύμφωνα με τον Justin Baldoni.

«Όταν ο Baldoni δεν ζήτησε συγγνώμη, ο Reynolds εξοργίστηκε ακόμη περισσότερο. Όλοι, συμπεριλαμβανομένου του παραγωγού που η Lively είχε ζητήσει από την παραγωγή να συμμετάσχει και ενός εκπροσώπου της Sony που ήταν παρών, έφυγαν από εκείνη τη συνάντηση σοκαρισμένοι».

Ο Baldoni ισχυρίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, η Lively πήρε το πρότζεκτ της ταινίας από αυτόν, αρνήθηκε να περπατήσει μαζί του στο κόκκινο χαλί ή να τον αφήσει να παρευρεθεί στην πρεμιέρα της ταινίας και ότι αυτή και ο σύζυγός της φέρεται να χρησιμοποίησαν τη δύναμή τους για να προσπαθήσουν να τον βλάψουν. Το σίριαλ συνεχίζεται...

Πηγή: skai.gr

