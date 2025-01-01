Τα τελευταία λόγια της Τζένιφερ Άνιστον προς την Αντζελίνα Τζολί ήρθαν ξανά στην επιφάνεια μετά την αποκάλυψη ότι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υπέγραψε τελικά τα χαρτιά του διαζυγίου της την ημέρα των Χριστουγέννων, τερματίζοντας τον διετή γάμο της και την οκταετή δικαστική διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ.

Η πρώτη και μοναδική συνάντηση της 55χρονης Jennifer Aniston με την Angelina Jolie έγινε το 2004 στην Καλιφόρνια, όπου γύριζε την επιτυχημένη κωμική σειρά του NBC, «Τα Φιλαράκια».

«Σταμάτησα και συστήθηκα», είχε πει η Jennifer Aniston σε συνέντευξή της στο «Vanity Fair» το 2005. «Είπα, ‘’Ο Μπραντ είναι τόσο ενθουσιασμένος που θα δουλέψει μαζί σου. Ελπίζω να περάσετε πολύ καλά!΄’’».

Ο 61χρονος σύζυγος της Άνιστον ξεκίνησε τα γυρίσματα της κατασκοπευτικής κωμωδίας, «Mr. & Mrs. Smith», τον Αύγουστο του 2004 και γρήγορα ερωτεύτηκε την πρωταγωνίστριά του, Angelina Jolie, παρά το γεγονός ότι και οι δύο επέμεναν ότι δεν έκαναν σεξ. Στις 7 Ιανουαρίου του 2005 Jennifer Aniston και Brad Pitt ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους.

Τρεις μήνες μετά τον χωρισμό τους, η Angelina Jolie ειδοποίησε έναν φωτογράφο πότε και πού θα περπατούσαν με τον Πιτ στην παραλία Diani της Κένυας με τον γιο της Μάντοξ, κάτι που επιβεβαίωσε ο τότε ιδιοκτήτης του «Us Weekly» Jann Wenner, στα απομνημονεύματά του, «Like a Rolling Stone», το 2022. «Έχουμε τη φωτογραφία, έχουμε την απόδειξη», έγραψε ο ίδιος στο βιβλίο του. «Ήταν το ντεμπούτο των «Brangelina και πληροφοριοδότης ήταν η Αντζελίνα», σημείωσε ο ίδιος.

Αναπολώντας τη στιγμή που είδε τον εν διαστάσει σύζυγό της με την ερωμένη του, η Τζένιφερ είπε: «Ο κόσμος σοκαρίστηκε και εγώ σοκαρίστηκα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς μου. Ωστόσο, ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.