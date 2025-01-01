Η Σελίν Ντιόν γιόρτασε το νέο έτος με ένα ειλικρινές μήνυμα, αφού έκανε μια συγκλονιστική μουσική επιστροφή εν μέσω της μάχης με το σύνδρομο Stiff Person (Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου).

Η 56χρονη καλλιτέχνιδα, η οποία πάσχει από τη σπάνια νευρολογική διαταραχή Stiff Person Syndrome, δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία της και έγραψε στην ανάρτησή της: «Καθώς κλείνουμε άλλη μια χρονιά μαζί, θέλω να αφιερώσω ένα λεπτό για να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την αμέριστη υποστήριξή σας», ανέφερε η τραγουδίστρια.

«Η αγάπη και η ενέργειά σας με εμπνέουν κάθε μέρα. Εύχομαι σε όλους σας χαρούμενες γιορτές γεμάτες ζεστασιά, γέλιο και πολύτιμες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο νέο έτος».

Η ντίβα του τραγουδιού, αργά αλλά σταθερά, έχει επιστρέψει στη μουσική σκηνή. Η λαχτάρα της να διασκεδάσει τον κόσμο ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους αντιμετώπισε τα προβλήματα υγείας της. Δεν το έβαλε κάτω ποτέ και εργάστηκε -και εργάζεται- κρυφά εδώ και μήνες για να αποκτήσει δύναμη και έλεγχο στη φωνή της.

Η Celine Dion είχε διαγνωστεί με τη σπάνια αυτοάνοση νευρολογική διαταραχή το 2022, αλλά η ίδια είχε αποκαλύψει ότι πάλευε με τη φρικτή πάθηση κρυφά για, σχεδόν, δύο δεκαετίες πριν μιλήσει στον κόσμο γι' αυτήν. Η Ντιόν περιέγραψε λεπτομερώς τον πόνο που ένιωθε καθώς ήταν αναγκασμένη να μην λέει την αλήθεια στους θαυμαστές της. Η καλλιτέχνις ανέφερε ότι ένιωθε σαν να έπρεπε να κρύβεται και να φέρεται σαν «ηρωίδα», ενώ κρυφά συνειδητοποιούσε ότι το σώμα της την εγκατέλειπε.

