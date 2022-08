Μια απλή λύση για το ροχαλητό: Το κόλπο που σώζει χιλιάδες γάμους

Το δυνατό ροχαλητό έχει υπάρξει αιτία αμέτρητων διαζυγίων. Όμως τώρα, ζευγάρια από όλο τον κόσμο πιστεύουν ότι έχουν βρει μία λύση που ξαφνιάζει με την απλότητά της, για να σώσουν τον γάμο τους και να μπορέσουν να κοιμηθούν στο ίδιο κρεβάτι.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το μυστικό βρίσκεται σε ένα μικρό κομμάτι σελοτέιπ, με το οποίο αυτός που ροχαλίζει κλείνει το στόμα του πριν κοιμηθεί το βράδυ.

Για την ακρίβεια, όσοι έχουν δοκιμάσει την τεχνική προτιμούν να χρησιμοποιούν ένα κομμάτι ιατρικής ταινίας, το οποίο κολλούν στο στόμα τους, είτε οριζόντια είτε κάθετα. Με τον τρόπο αυτό, καταφέρνουν να ανακατευθύνουν την αναπνοή τους μέσω της μύτης και άρα να αντιμετωπίσουν το ροχαλητό.

If you have been working on your #sleep for a while, I found a new #health action that might make a difference: mouth taping 🤐. I know you will want to know what tape I use, so here is an affordable one that you can try: https://t.co/hZyGynx0JQ#mouthtaping #biohacking pic.twitter.com/wtQ1LFwNLK