Ρόμπι Γουίλιαμς: Η διάγνωσή του με σύνδρομο «Τουρέτ» - Αποκάλυψε ότι φοβάται να εμφανιστεί ζωντανά

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς (Robbie Williams) παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι ζει κρυφά με το σύνδρομο «Τουρέτ». Ο 51χρονος σούπερ σταρ της ποπ αποκάλυψε ότι τα συμπτώματα πλέον είναι ενοχλητικά, με αποτέλεσμα να τον κατακλύζουν οι σκέψεις του, που ούτε καν οι εμφανίσεις μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές που ουρλιάζουν δεν μπορούν να τις πνίξουν.

Έχοντας διαγνωστεί με ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας) και παλέψει με αρκετούς εθισμούς από τότε που έγινε διάσημος στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, ο διάσημος καλλιτέχνης έχει νοσηλευτεί κατά περιόδους σε κέντρο αποτοξίνωσης, κυρίως για αλκοόλ και ναρκωτικά.

Το σύνδρομο Tourette (Τουρέτ) είναι μια νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ανεξέλεγκτων κινήσεων και ήχων, που ονομάζονται τικ. Τα τικ μπορούν να είναι κινήσεις του σώματος, όπως ταυτόχρονη κίνηση των χεριών και των ποδιών, τράνταγμα του κεφαλιού, ήχοι κ.ά. Κάποτε νομίζαμε ότι το σύνδρομο αυτό ήταν σπάνιο. Τώρα ξέρουμε ότι αφορά το 0,3-1% του πληθυσμού.

Τα απλά κινητικά τικ αφορούν είτε έναν μυ ή μία ομάδα μυών που συνεργάζονται λειτουργικά. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι άνοιγμα-κλείσιμο των ματιών, τίναγμα στο λαιμό ή στα άκρα, κ.ά. Τα σύνθετα κινητικά τικ αφορούν πολλαπλές μυϊκές ομάδες και εμφανίζονται ως σχεδόν σκόπιμες κινήσεις ή συμπεριφορές. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι αγγίγματα του εαυτού ή των άλλων, πηδηματάκια ή άλλες σύνθετες κινήσεις.

Μιλώντας στο πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν του podcast των Paul Whitehouse και Dr Mine Conkbayir, «I'm ADHD! No You're Not», ο Ρόμπι Γουίλιαμς είπε ότι πρόσφατα έκανε τεστ αυτισμού, το οποίο βγήκε αρνητικό, αλλά αποκάλυψε «αυτιστικά χαρακτηριστικά», συμπεριλαμβανομένου του άγχους που προκαλείται από την εγκατάλειψη του ασφαλούς χώρου του, του κρεβατιού του.

Επιπλέον, ο τραγουδιστής ανέφερε ότι εξακολουθεί να φοβάται τις περιοδείες, παρά το γεγονός ότι έπαιζε μπροστά σε sold-out στάδια για δεκαετίες ως σόλο τραγουδιστής, και πριν από αυτό, ως μέλος του συγκροτήματος, «Take That».

«Μόλις συνειδητοποίησα ότι έχω σύνδρομο Τουρέτ, αλλά δεν βγαίνει», είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο καλλιτέχνης. «Είναι οι ενοχλητικές σκέψεις που υπάρχουν στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να τις διώξω. Θα νόμιζε κανείς ότι ένα στάδιο γεμάτο ανθρώπους που σου εκφράζουν την αγάπη τους θα λειτουργούσε ως (απόσπαση της προσοχής), αλλά ό,τι κι αν είναι μέσα μου δεν μπορώ να το ακούσω. Δεν μπορώ να το χωνέψω», πρόσθεσε.

Τέλος, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι η ψυχική του υγεία έχει επηρεάσει τις περιοδείες και τις ζωντανές εμφανίσεις του, ενώ παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να αγωνίζεται για να τα καταφέρει. «Έχω μια πολύ περίπλοκη σχέση με τις περιοδείες και τις ζωντανές εμφανίσεις. Ο κόσμος λέει, "α, θα πας περιοδεία; Πρέπει να είσαι πολύ, πολύ ενθουσιασμένος". Όχι ακριβώς. Είμαι τρομοκρατημένος». Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει. Ο Βρετανός ποπ σταρ έρχεται στην Αθήνα την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά συναυλία του στην Ελλάδα και την πρώτη στο Καλλιμάρμαρο.

Ο καλλιτέχνης έχει πουλήσει πάνω από 85.000.000 δίσκους παγκοσμίως, ένα κολοσσιαίο νούμερο που τον κατατάσσει στους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Μόνο στη Μεγάλη Βρετανία έχει πουλήσει πάνω από 20.000.000 δίσκους και πάνω από 9.000.000 singles. Η λατρεία του κοινού αποτυπώνεται και στους τεράστιους αριθμούς στις πωλήσεις εισιτηρίων για τις συναυλίες του, καθώς έχει κερδίσει μέχρι και βραβείο Guiness για τις πωλήσεις 1.600.000 εισιτηρίων σε μόλις μία ημέρα για την περιοδεία «Close Encounters Tour».

