Κιμ Κατράλ: Η 69χρονη «Σαμάνθα» δεν έχει χάσει τη γοητεία της… - Η φωτογράφισή της μας «ταξίδεψε» στο «Sex And The City» (φωτό)

Η σταρ της σειράς «Sex And The City», Κιμ Κατράλ (Kim Cattrall), είναι το νέο πρόσωπο της Debenhams, πρωταγωνιστώντας σε μια νέα καμπάνια για τη γνωστή αλυσίδα καταστημάτων. Η 69χρονη ηθοποιός, η οποία αποδεικνύει στην πράξη ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, μας «ταξίδεψε» στην αγαπημένη σειρά και μας θύμισε τον ρόλο της ως «Samantha Jones».

Στις φωτογραφίες, η ηθοποιός δείχνει εντυπωσιακή, φορώντας λαμπερά μίνι φορέματα εν όψει της περιόδου των γιορτών. Μάλιστα, σε ένα στιγμιότυπο, η Κιμ Κατράλ φαινόταν σέξι με ένα κοντό κόκκινο φόρεμα με πούλιες, το οποίο συνδύασε με ένα τεράστιο χρυσό κολιέ και μυτερά τακούνια στιλέτο.

Η ηθοποιός έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της «Σαμάνθα» στη δημοφιλή σειρά. Μέσα από πρωταγωνιστικούς ρόλους σε εμπορικές ταινίες της δεκαετίας του ’80, όπως οι «Mannequin», «Police Academy» και «Rosebud«, αλλά και συμμετοχές σε σημαντικές θεατρικές παραγωγές του Broadway, η ίδια κατάφερε να χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα στο Χόλιγουντ. Η προσωπική της ζωή δεν υπήρξε τόσο σταθερή, αφού μετά από δύο γάμους, με τον Larry Davis κι έπειτα με τον Andre J Lyson, παντρεύτηκε με τον σκηνοθέτη Mark Levinson με τον οποίο πήρε τελικά διαζύγιο το 2004.

Δεν έκανε ποτέ παιδιά, όμως, όπως έχει δηλώσει και η ίδια, «νιώθει ότι είναι μητέρα, ενώ βρίσκει προσβλητική την ταμπέλα ‘’χωρίς παιδί’’ που δίνουν στις γυναίκες. «Ακούγεται σαν να είσαι λίγος, επειδή δεν έχεις κάνει παιδί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.