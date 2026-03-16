Η Ρίτα Όρα αναγκάστηκε να βγάλει το εντυπωσιακό καπέλο της μόλις λίγα λεπτά μετά την είσοδό της στο πάρτι των Όσκαρ του «Vanity Fair». Το υπερβολικά μεγάλο αξεσουάρ στο κεφάλι της δυσκόλευε την επικοινωνία με τους υπόλοιπους σταρ.

Η 35χρονη τραγουδίστρια φρόντισε να κάνει εντύπωση όταν έφτασε στο Los Angeles County Museum of Art για τη λαμπερή εκδήλωση, φορώντας ένα τεράστιο καπέλο, με φαρδύ γείσο, το οποίο σχεδόν κάλυπτε το πρόσωπό της. Το συνδύασε με ένα εξίσου εντυπωσιακό φόρεμα, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της μέσα από ένα κορσέ και ένα διάφανο φόρεμα από τη συλλογή Tamara Ralph SS26 Couture.

Το αποκαλυπτικό κομμάτι ήταν κεντημένο με περίτεχνο λουλουδάτο μοτίβο, διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους, ενώ η μαύρη σατέν φούστα ήταν δεμένη σε έναν μεγάλο φιόγκο στο πίσω μέρος, πριν καταλήξει σε μια εντυπωσιακή ουρά.

Ωστόσο, αυτό που ενθουσίασε περισσότερο τους θαυμαστές ήταν το εντυπωσιακό καπέλο της, με πολλούς να επαινούν την εμφάνισή της στα social media, γράφοντας: «Αυτό το καπέλο κάνει τα πάντα και μου αρέσει πολύ», έγραψε ένας χρήστης, με έναν άλλο να συμπληρώνει: «Όταν θέλεις να πας στο πάρτι, αλλά να είσαι το μόνο πράγμα που μπορεί να δει κανείς». Τέλος, ένας θαυμαστής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Ρίτα Όρα “σαρώνει” με αυτό το τεράστιο φτερωτό καπέλο στο πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair».

Χωρίς το καπέλο, η ποπ σταρ συνομίλησε με τον ηθοποιό Κρις Έβανς και την Κρις Τζένερ. Αργότερα, η Ρίτα Όρα εθεάθη να χαμογελά και να χαιρετά καθώς αποχωρούσε από το πάρτι, κρατώντας το καπέλο στο χέρι της, μαζί με τον πρωταγωνιστή του «Rocketman», Τάρον Έγκερτον.

Rita Ora is forced to take off her giant feather hat inside Oscars party to chat with Kris Jenner and Chris Evans after her eye-catching arrival in racy sheer gown and fashion forward headpiece https://t.co/pdQIaBNTXd — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 16, 2026

Πηγή: skai.gr

