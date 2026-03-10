Ρίτα Όρα: Η εξομολόγηση για την εμμηνόπαυση και η κατάψυξη ωαρίων στα 20

Η Ρίτα Όρα ξεκίνησε ένα νέο ταξίδι υγείας και φυσικής κατάστασης αφού έκλεισε τα 30, με στόχο να «θωρακίσει» το σώμα και το μυαλό της για το μέλλον. Η 35χρονη τραγουδίστρια πρωταγωνιστεί στο εξώφυλλο του «Women’s Health», όπου ποζάρει αναδεικνύοντας το καλλίγραμμο σώμα της.

Η Ρίτα εξήγησε ότι πέρασε υπέροχα στην ηλικία των 20 ετών, όταν η καριέρα της εκτοξεύτηκε και απολάμβανε κάθε στιγμή. Ωστόσο, όταν έκλεισε τα 30, πριν από πέντε χρόνια, παρατήρησε μεγάλες αλλαγές στο πώς ένιωθε σωματικά, γεγονός που την οδήγησε σε μια πλήρη αναθεώρηση της φυσικής της κατάστασης και στη νοοτροπία ότι πρέπει να αντιμετωπίζει το σώμα της σαν να είναι αθλήτρια.

«Δεν θέλω να μπερδεύεται ο κόσμος και να νομίζει ότι αυτή η προσπάθεια για την υγεία μου έχει να κάνει με εμμονή με την εμφάνισή μου, γιατί πολλές φορές αυτή η γραμμή γίνεται θολή. Έχει να κάνει αποκλειστικά με το πώς αισθάνομαι», εξήγησε στη συνέντευξή της.

Εκτός από την προπόνηση με βάρη, η επιτυχημένη τραγουδίστρια έχει ενημερωθεί και για την εμμηνόπαυση, αφού είδε τη μητέρα της να κάνει θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού, η οποία προκάλεσε πρόωρη εμμηνόπαυση. «Προσπαθώ να είμαι ένα βήμα μπροστά και να μάθω περισσότερα για αυτό», είπε, προσθέτοντας: «Έμαθα πολλά από τη Davina McCall όταν δουλεύαμε μαζί στο ‘’The Masked Singer’’».

Η Ρίτα, που βρίσκεται πολύ κοντά στις κόρες του 50χρονου συζύγου της, του σκηνοθέτη Τάικα Γουαϊτίτι, αισθάνεται σιγουριά και για τη γονιμότητά της, καθώς έχει καταψύξει τα ωάριά της δύο φορές: μία στα 24 και ξανά στα 27.

«Τότε ένας γιατρός μού είπε ότι ήταν η ιδανική στιγμή για να διατηρήσω την καλύτερη δυνατή ποιότητα ωαρίων», ανέφερε. «Ήταν πραγματικά η καλύτερη συμβουλή, γιατί τώρα που είμαι στα μέσα των τριάντα μου έχω πολλές φίλες που προσπαθούν να βρουν λύση. Όταν έρθει η ώρα, θα είναι απλώς μια επέκταση των επιλογών μου».

Η Ρίτα και ο σκηνοθέτης Τάικα Γουαϊτίτι παντρεύτηκαν σε μια μυστική τελετή τον Αύγουστο του 2022, αφού η ίδια «έσπασε» την παράδοση και του έκανε εκείνη την πρόταση γάμου. Η καλλιτέχνις αποκάλυψε ότι όταν ξεκίνησε σχέση με τον Τάικα το 2021 ένιωσε ότι όλα ήταν «σωστά και ασφαλή». Πριν από τη σχέση τους, οι δυο τους ήταν στενοί φίλοι για πέντε χρόνια.

