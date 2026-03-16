Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στα παρασκήνια των Όσκαρ, με πρωταγωνίστρια την Τεγιάνα Τέιλορ. Η σταρ της ταινίας «One Battle After Another» φέρεται να ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με έναν άνδρα της ασφάλειας, κατηγορώντας τον ότι την έσπρωξε.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα X, η 35χρονη ηθοποιός ακούγεται να λέει στον άνδρα: «Έβαλες τα χέρια σου πάνω σε μια γυναίκα», ενώ στη συνέχεια τον κατηγορεί για αγενή συμπεριφορά.

Teyana Taylor just blew up and got in a massive fight at the Oscars after “a man touched her” 👀 pic.twitter.com/DTyhdnc4rf — Matt Wallace (@MattWallace888) March 16, 2026

«Κυριολεκτικά, με έσπρωξε. Παραλίγο να σπρώξει κι εκείνη», λέει στο βίντεο, αναφερόμενη σε μια άλλη άγνωστη γυναίκα που βρισκόταν κοντά της. Σύμφωνα με πηγές του TMZ, το περιστατικό συνέβη λίγα λεπτά μετά το τέλος της τηλεοπτικής μετάδοσης της τελετής απονομής.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η διάσημη ηθοποιός προσπαθούσε να επιστρέψει στη σκηνή του Dolby Theater για να βγάλει φωτογραφίες με τους συμπρωταγωνιστές της, μετά τη νίκη της ταινίας «One Battle After Another» στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας. Ωστόσο, ένας σεκιούριτι προσπάθησε να τη σταματήσει, καθώς και την Pam Abdi, συνδιευθύντρια της Warner Bros., χρησιμοποιώντας το σώμα του για να τις μπλοκάρει. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έβαλε τα χέρια του πάνω στην ηθοποιό για να την κρατήσει πίσω.

Παρά την ένταση, η Τεγιάνα Τέιλορ βρέθηκε στο επίκεντρο και για μια πιο χαρούμενη στιγμή κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Όταν ο σκηνοθέτης της ταινίας, Πολ Τόμας Άντερσον, ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, η ηθοποιός τον έπιασε -παιχνιδιάρικα- σε κεφαλοκλείδωμα, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της.

Πηγή: skai.gr

