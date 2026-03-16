Όσκαρ 2026: Το «τραβηγμένο» πρόσωπο της Αν Χάθαγουεϊ έγινε viral

Η Αν Χάθαγουεϊ μαγνήτισε τα βλέμματα με τη λεία και εντυπωσιακά νεανική επιδερμίδα της όταν εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ. Το τελευταίο διάστημα η ηθοποιός προωθεί εντατικά την ταινία «The Devil Wears Prada 2», τη συνέχεια της εμβληματικής κωμωδίας του 2006.

Σε μια συμβολική στιγμή της βραδιάς, η ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Άννα Γουίντουρ, η οποία αστειευόμενη έκανε ένα «ψυχρό» σχόλιο για το φόρεμα Valentino που φορούσε. Ωστόσο, για πολλούς τηλεθεατές, αυτό που κέντρισε περισσότερο την προσοχή ήταν το πρόσωπο της Χάθαγουεϊ, προκαλώντας κύμα σχολίων και εικασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τι έκανε η Αν Χάθαγουεϊ στο πρόσωπό της και γιατί;», αναρωτήθηκε ένας χρήστης στο X, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Η Αν Χάθαγουεϊ παρουσιάζει το νέο της πρόσωπο». Ένας ακόμη χρήστης σχολίασε αστειευόμενος: «Το νέο πρόσωπο της Αν Χάθαγουεϊ είναι ένα μείγμα από τη νεαρή Ρενέ Ζελβέγκερ και την Κάθριν Χέιγκλ».

«Βλέπω τα σχόλια ότι η Αν Χάθαγουεϊ φαίνεται να έχει κάνει Botox και μάλλον έχουν δίκιο», έγραψε ένας άλλος χρήστης, προσθέτοντας, όμως, ότι «σε αντίθεση με πολλές τέτοιες περιπτώσεις δείχνει όμορφη και το πρόσωπό της παραμένει εκφραστικό».

Η Χάθαγουεϊ και η Άννα Γουίντουρ ανέβηκαν στη σκηνή για να απονείμουν το βραβείο Καλύτερου Σχεδιασμού Κοστουμιών, σε μια αναφορά στην ταινία μόδας που τις συνδέει. Αφού μίλησε για τη σημασία των κοστουμιών στον κινηματογράφο, η Χάθαγουεϊ σχολίασε: «Κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι και στην πραγματική ζωή η γκαρνταρόμπα ενός ανθρώπου είναι εξίσου σημαντική».

Η Άννα Γουίντουρ διατήρησε το χαρακτηριστικά ανέκφραστο ύφος της όταν η ηθοποιός τη ρώτησε αν η εμφάνιση μπορεί να κάνει κάποιον να δείχνει κομψός και ελκυστικός στη σημαντικότερη βραδιά του Χόλιγουντ. Όταν η Χάθαγουεϊ στράφηκε προς το μέρος της, η Γουίντουρ φόρεσε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ένα αξεσουάρ που η ίδια έχει περιγράψει στο παρελθόν ως «πανοπλία».

Πηγή: skai.gr

