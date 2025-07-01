Ρίτα Όρα: Φόρεσε το πανάκριβο μπικίνι της και πήγε στο Glastonbury για να διασκεδάσει με τους φίλους της (φωτό)

Η Ρίτα Όρα (Rita Ora) «ανέβασε» τη θερμοκρασία στα ύψη με τις σέξι φωτογραφίες με μπικίνι που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διάσημη καλλιτέχνιδα φόρεσε ένα μαγιό γνωστού οίκου μόδας και πήγε στο φεστιβάλ Glastonbury για να διασκεδάσει με τους φίλους της. Η 34χρονη Βρετανίδα τραγουδίστρια ανέδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της με το μπικίνι που επέλεξε, αξίας 450 λιρών, το οποίο συνδύασε με μια μαύρη χοντρή ζώνη και μπότες. Αργότερα, η Ρίτα εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό κίτρινο αθλητικό σορτσάκι, καθώς πόζαρε μπροστά από μια μαύρη Mercedes G Wagon, αξίας 100.000 λιρών.

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, η ερμηνεύτρια του «Poison» έμεινε χωρίς σουτιέν κάτω από ένα λευκό crop top, καθώς πόζαρε για μια selfie, ενώ περπατούσε στον χώρο του φεστιβάλ. Πρόσφατα, η Ρίτα Όρα, η οποία έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έχει υποστεί PTSD (μετατραυματικό στρες) και κρίσεις πανικού μετά τη «μάχη» της μητέρας της με τον καρκίνο, αποκάλυψε ότι πάσχει από υποχονδρίαση και κάνει τακτικά check-up. Το άγχος ασθενείας, γνωστό και ως υποχονδρίαση, είναι μια ψυχική κατάσταση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής πολλών ανθρώπων.

Η καλλιτέχνις είπε ότι βλέποντας όλη τη διαδικασία της θεραπείας της μητέρας της, αυτό επηρέασε και τη δική της υγεία και άρχισε να πηγαίνει πάρα πολλές φορές στους γιατρούς. «Είναι τρελό το ποσοστό και τα στατιστικά στοιχεία για τον καρκίνο του μαστού και αυτό σίγουρα με ανησύχησε και με έκανε να κάνω εξετάσεις και να πηγαίνω για τακτικούς ελέγχους. Ήθελα σίγουρα να είμαι εκεί για εκείνη, οπότε δεν συνειδητοποίησα ότι αυτό ήταν πρόβλημα μέχρι που άρχισα τη θεραπεία. Σκεφτόμουν: ‘’Ίσως πηγαίνω στους γιατρούς πάρα πολλές φορές’’. Αλλά πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος, γιατί είδα να συμβαίνει αυτό και όλη τη διαδικασία της θεραπείας της».

