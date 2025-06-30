H Vera Wang έκλεισε τα 76 και δείχνει maximum 45

Κάποιοι άνθρωποι απλώς… δεν γερνάνε. Κι αν υπάρχει ένα όνομα που το αποδεικνύει κάθε χρόνο, αυτή είναι η Vera Wang. Η διάσημη σχεδιάστρια, η απόλυτη βασίλισσα του bridal fashion μόλις γιόρτασε τα 76α γενέθλιά της, με ένα super brunch για φίλους στο αγαπημένο της Παρίσι και η εμφάνισή της άφησε όλους -για άλλη μια φορά- με το στόμα ανοιχτό: κορμί μοντέλου, δέρμα χωρίς ρυτίδες, μαλλιά μεταξένια και στιλ που θα ζήλευαν και 25άρες.

