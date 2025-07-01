Άρωμα... χρήματος οσμίστηκε (και πάλι) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς λανσάρει νέο άρωμα και κολόνια με ονομασίες ΝΙΚΗ 45-47, ενώ εδώ και μερικούς μήνες πουλάει τα αρώματα ΠΟΛΕΜΑ ΠΟΛΕΜΑ ΠΟΛΕΜΑ.

Το γυναικείο άρωμα και η ανδρική κολόνια ΝΙΚΗ 45-47 (VICTORY 45-47, επειδή ήταν ο 45ος πρόεδρος και είναι ο 47ος πρόεδρος) περιέχονται σε μπουκάλια με σχήμα επίχρυσου αγαλματιδίου (ο Τραμπ), ενώ τα περιορισμένης έκδοσης αρώματα ΠΟΛΕΜΑ ΠΟΛΕΜΑ ΠΟΛΕΜΑ (FIGHT FIGHT FIGHT) που κυκλοφόρησαν τον Δεκέμβριο έχουν στο κουτί (το ένα και στο κουτί και στη φιάλη) τι άλλο; τι μορφή του Τραμπ.

«Τα αρώματα Tραμπ είναι εδώ. Ονομάζονται ''Victory 45-47'' επειδή έχουν να κάνουν με τη Νίκη, τη Δύναμη και την Επιτυχία — Για άνδρες και γυναίκες. Αποκτήστε ένα μπουκάλι και μην ξεχάσετε να πάρετε ένα και για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Απολαύστε, διασκεδάστε και συνεχίστε να κερδίζετε!» είναι το μήνυμα του πρόεδρου των ΗΠΑ στο Truth Social.

Το άρωμα FIGHT FIGHT FIGHT δεν κοστίζει ούτε 200 δολάρια (199 δολάρια) αλλά έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να πληρώσετε κάτι παραπάνω για να έχετε άρωμα επιτυχίας.

Πηγή: skai.gr

