Η Σάλμα Χάγιεκ (Salma Hayek) χόρεψε πολύ στο αγγλικό μουσικό φεστιβάλ Glastonbury, ενώ ο σύζυγός της, ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας της μόδας, François-Henri Pinault, παρευρέθηκε στον γάμο του Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) με τη Λόρεν Σάντσεζ (Lauren Sánchez), στη Βενετία της Ιταλίας.

Ο 63χρονος Pinault φωτογραφήθηκε με ένα κομψό σμόκιν να επιβιβάζεται σε ένα θαλάσσιο ταξί την Παρασκευή για να παραστεί στον γάμο του δισεκατομμυριούχου της Amazon και της πρώην δημοσιογράφου, μαζί με καλεσμένους όπως η Kim Kardashian, η Oprah Winfrey, ο Orlando Bloom, ο Tom Brady, ο Leonardo DiCaprio και άλλοι. Όμως η Χάγιεκ, 58 ετών, δεν ήταν στο πλευρό του.

Jeff Bezos and Lauren Sanchez's wedding in Venice!



François-Henri Pinault

Queen Rania al Abdullah of Jordan



Published June 28, 2025 9:29 AM PDT pic.twitter.com/h9JyU3sZhG — www.Jonny Clock1977.us (@JonnyClock1977) June 28, 2025

Αντιθέτως, η σταρ του «Frida» βρέθηκε στο φεστιβάλ Glastonbury στο Somerset της Αγγλίας, κάνοντας παρέα με άλλους διάσημους όπως τη σχεδιάστρια μόδας Stella McCartney, το μοντέλο Cara Delevingne και την Anya Taylor-Joy. Μια ανάρτηση στο X έδειχνε, επίσης, ότι στην παρέα τους ήταν οι καλλιτέχνες Alanis Morisette, Minke και Malcolm McRae.

Anya Taylor-Joy, Alanis Morissette, Salma Hayek, Chelsea Handler, Cara Delevingne, Minke and Malcolm McRae at Glastonbury 📸 pic.twitter.com/I7Wrjmm9cY — Film Updates (@FilmUpdates) June 29, 2025

Η ηθοποιός δεν ήταν η μόνη διάσημη που δεν έδωσε το «παρών» στον «γάμο του αιώνα». Η Εύα Λονγκόρια ήταν επίσης απούσα από τον γάμο την κολλητής της, Λόρεν Σάντσεζ, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

του μακροχρόνιου φίλου της Sánchez με τα αστέρια, επειδή γυρίζει τη σειρά του CNN «Eva Longoria: Searching for Spain», μπορεί να επιβεβαιώσει το Page Six. Επιπλέον, ο σύζυγος της ηθοποιού, José Bastón, υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο, όπως ανέφεραν πηγές στην «Page Six».

Oh, the irony—

The same people who threw a fit over Bezos showing up at Trump’s inauguration and lecture you about riding a bike to save the planet… are the very ones who happily hopped on private jets to attend his wedding.



Wake up, America. You’re being played. pic.twitter.com/xS7we2BIrg — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) June 29, 2025

