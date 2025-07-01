Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σάλμα Χάγιεκ: Απούσα από τον γάμο του Μπέζος, αλλά ο δισεκατομμυριούχος σύζυγός της ήταν εκεί

Ο 63χρονος Pinault φωτογραφήθηκε με ένα κομψό σμόκιν να επιβιβάζεται σε ένα θαλάσσιο ταξί για να παραστεί στον γάμο του δισεκατομμυριούχου της Amazon

Salma Hayek

Η Σάλμα Χάγιεκ (Salma Hayek) χόρεψε πολύ στο αγγλικό μουσικό φεστιβάλ Glastonbury, ενώ ο σύζυγός της, ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας της μόδας, François-Henri Pinault, παρευρέθηκε στον γάμο του Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) με τη Λόρεν Σάντσεζ (Lauren Sánchez), στη Βενετία της Ιταλίας.

Ο 63χρονος Pinault φωτογραφήθηκε με ένα κομψό σμόκιν να επιβιβάζεται σε ένα θαλάσσιο ταξί την Παρασκευή για να παραστεί στον γάμο του δισεκατομμυριούχου της Amazon και της πρώην δημοσιογράφου, μαζί με καλεσμένους όπως η Kim Kardashian, η Oprah Winfrey, ο Orlando Bloom, ο Tom Brady, ο Leonardo DiCaprio και άλλοι. Όμως η Χάγιεκ, 58 ετών, δεν ήταν στο πλευρό του.

Αντιθέτως, η σταρ του «Frida» βρέθηκε στο φεστιβάλ Glastonbury στο Somerset της Αγγλίας, κάνοντας παρέα με άλλους διάσημους όπως τη σχεδιάστρια μόδας Stella McCartney, το μοντέλο Cara Delevingne και την Anya Taylor-Joy. Μια ανάρτηση στο X έδειχνε, επίσης, ότι στην παρέα τους ήταν οι καλλιτέχνες Alanis Morisette, Minke και Malcolm McRae. 

Η ηθοποιός δεν ήταν η μόνη διάσημη που δεν έδωσε το «παρών» στον «γάμο του αιώνα». Η Εύα Λονγκόρια ήταν επίσης απούσα από τον γάμο την κολλητής της, Λόρεν Σάντσεζ, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. 

του μακροχρόνιου φίλου της Sánchez με τα αστέρια, επειδή γυρίζει τη σειρά του CNN «Eva Longoria: Searching for Spain», μπορεί να επιβεβαιώσει το Page Six. Επιπλέον, ο σύζυγος της ηθοποιού, José Bastón, υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο, όπως ανέφεραν πηγές στην «Page Six».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Salma Hayek
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark