Ρίτα Γουίλσον: «Για χρόνια κρατούσα αποστάσεις από όλους – Τώρα θέλω να ανοιχτώ»

Η Ρίτα Γουίλσον μπορεί να έχει περάσει δεκαετίες κάτω από τα φώτα του Χόλιγουντ, όμως η ίδια παραδέχεται σήμερα πως για πολύ μεγάλο μέρος της ζωής της παρέμενε ένας βαθιά κλειστός άνθρωπος.

«Έζησα μια πολύ δημόσια ζωή για πάρα πολλά χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα είμαι εξαιρετικά ιδιωτικός άνθρωπος. Αυτό με προστάτευσε για καιρό, όμως πλέον δεν μου ταιριάζει πια. Είναι κάτι που έχω ξεπεράσει», λέει σε μια από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις στην εφημερίδα «Independent».

Η ηθοποιός, τραγουδίστρια και παραγωγός, που πλησιάζει τα 70, μίλησε με αφορμή το νέο της άλμπουμ «Sound of a Woman», έναν δίσκο που θεωρεί ίσως τον πιο προσωπικό της μέχρι σήμερα. Και μπορεί το κοινό να τη γνώρισε μέσα από ρομαντικές κομεντί και ρόλους «ζεστής», υποστηρικτικής γυναίκας δίπλα σε πρωταγωνιστές όπως ο Τομ Χανκς, η Μέριλ Στριπ ή η Μισέλ Φάιφερ, όμως πίσω από αυτή την εικόνα υπήρχε πάντα μια γυναίκα που πάλευε να βρει τη δική της φωνή.

Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι για χρόνια ένιωθε εγκλωβισμένη σε συγκεκριμένους ρόλους στο σινεμά. Ήταν συνήθως η καλή φίλη, η στοργική μητέρα, η ήρεμη δύναμη πίσω από τον πρωταγωνιστή. Και παρότι είχε ήδη μια επιτυχημένη πορεία ως ηθοποιός και παραγωγός, μόλις το 2012 αποφάσισε να ακολουθήσει πραγματικά αυτό που ήθελε περισσότερο: τη μουσική.

«Η μουσική βιομηχανία μπορεί να γίνει πολύ σκληρή με τις γυναίκες και ειδικά με την ηλικία. Ξεκίνησα να γράφω τραγούδια στα 50 μου και ήταν τρομακτικό. Εκεί εκτίθεσαι ολοκληρωτικά. Ποια είσαι, ποια ήσουν, τι πιστεύουν οι άλλοι για σένα», εξηγεί.

Όπως αποκαλύπτει, ένα καθοριστικό σημείο ήρθε όταν μια φίλη της τη ρώτησε τι πραγματικά ονειρεύεται να κάνει. Η Ρίτα Γουίλσον απάντησε πως πάντα ήθελε να γίνει τραγουδοποιός, αλλά θεωρούσε ότι δεν είχε αρκετό ταλέντο επειδή δεν έπαιζε κάποιο μουσικό όργανο, ούτε διάβαζε μουσική. Η φίλη της τής απάντησε απλά: «Έχεις κάτι να πεις;». Και αυτό, όπως λέει, άλλαξε τα πάντα.

Το νέο της άλμπουμ γεννήθηκε μέσα από συζητήσεις για τη θέση των γυναικών, την ωριμότητα, τις σχέσεις και τις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού μας μέσα στα χρόνια. Τα τραγούδια μιλούν για γάμο, απώλειες, οικογένεια, φιλία και τη δύσκολη αναζήτηση ταυτότητας που συνεχίζεται ακόμη και μετά τα 60.

Ιδιαίτερη θέση στον δίσκο έχει το τραγούδι «Marriage», στο οποίο περιγράφει τις φάσεις μιας μακροχρόνιας σχέσης: τον ενθουσιασμό, τα παιδιά, τις δυσκολίες, τις κρίσεις και τελικά την επιβίωση μέσα στον χρόνο. Άλλωστε, η ίδια και ο Τομ Χανκς θεωρούνται εδώ και δεκαετίες ένα από τα πιο σταθερά και αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Όταν τη ρωτούν ποιο είναι το μυστικό του γάμου τους, απαντά συνήθως με χιούμορ: «Το να μην πάρεις διαζύγιο». Πίσω από το αστείο, όμως, κρύβεται μια βαθύτερη αλήθεια. Η Ρίτα Γουίλσον μιλά για τη σημασία της δουλειάς μέσα σε μια σχέση, για τις αλλαγές που περνούν δύο άνθρωποι μαζί μέσα στα χρόνια και για την ανάγκη να ξαναβρίσκουν συνεχώς ο ένας τον άλλον.

Στη συνέντευξη αναφέρεται και στον γιο της, Τσετ Χανκς, ο οποίος στο παρελθόν είχε προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις με τις δημόσιες εμφανίσεις και τις εκκεντρικές του συμπεριφορές. Εκείνη όμως μιλά για εκείνον με τρυφερότητα και θαυμασμό. «Είναι ο άνθρωπος που εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι σε εκείνη την ηλικία. Βγαίνει προς τα έξω και είναι απλώς ο εαυτός του, είτε αρέσει είτε όχι. Και το αγαπώ αυτό», λέει.

Η οικογένεια παραμένει κεντρικό κομμάτι της ζωής της. Η Γουίλσον μάλιστα αναφέρεται συχνά στις ελληνικές της ρίζες και στη μητέρα της, η οποία μεγάλωσε κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα πριν μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τραγούδι «Your Mother» είναι αφιερωμένο στη μητέρα της και στις συμβουλές που, όπως λέει, συνεχίζει να ακούει μέσα της ακόμη και σήμερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.