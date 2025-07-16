Ρις Γουίδερσπουν και Όλιβερ Χάρμαν: H τρυφερή φωτογραφία που έγινε viral

«Αυτός είναι έρωτας», αναφωνεί όλο το Χόλιγουντ για το «love story» της ηθοποιού Ρις Γουίδερσπουν με τον οικονομολόγο Όλιβερ Χάρμαν.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι, σε ένα ιδιαίτερο ρομαντικό ενσταντανέ:

Αγκαλιασμένοι, αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί καθώς απολάμβαναν τις βουτιές από το πριβέ γιοτ στο οποίο και κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, στο Saint- Tropez.

Η σχέση της Ρις Γουίδερσπουν και του Όλιβερ Χάρμαν έγινε γνωστή τον Ιούλιο του 2023 και έναν χρόνο μετά οι δυο τους δείχνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ.

«Η Reese είναι ερωτευμένη με τον Oliver, γιατί είναι ο πρώτος άντρας με τον οποίο είναι μαζί που πραγματικά, την καθοδηγεί, τη διδάσκει», υπενθυμίζεται πως ανέφερε άνθρωπος που μίλησε στη «Daily Mail». Και πρόσθεσε: «Είναι ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας και της έχει δώσει αξιόπιστες οικονομικές συμβουλές για τις μάρκες της. Τον αποκαλεί ‘’μικρή της ιδιοφυΐα’’ και της αρέσει που έχει MBA από το Χάρβαρντ. Είναι επίσης ωραίο που έχει ήδη παιδιά με την πρώην του, οπότε δεν υπάρχει πίεση για να αποκτήσουν παιδιά. Το μόνο που κάνουν είναι να διασκεδάζουν όταν δεν δουλεύουν και αυτό είναι αναζωογονητικό για εκείνη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.