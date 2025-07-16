Barack και Michelle Οbama μιλούν για τις φήμες περί κρίσης και διαζυγίου

Ο Μπαράκ και η Μισέλ μίλησαν επιτέλους «ανοικτά» για το τι ισχύει για τον γάμο τους, έπειτα από μήνες φημών περί κρίσης και επικείμενου διαζυγίου.

Ο 63χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, «έσπασε τη σιωπή» επιλέγοντας να μιλήσει ως καλεσμένος, «απευθείας στην πηγή», δηλαδή στο podcast που παρουσιάζει η Mισέλ με τον αδελφό της Κρεγκ Ρόμπινσον.

Το θέμα των φημών περί χωρισμού σχολιάστηκε ήρθε στη συζήτηση πολύ γρήγορα και αναλύθηκε ευθέως με αρκετή δόση χιούμορ.

«Τι δηλαδή ρε παιδιά, συμπαθιέστε;» ρώτησε αστειευόμενος ο Ρόμπινσον με τη Μισέλ να απαντά πως πράγματι οι φήμες «ταξιδεύουν».

«Με πήρε πίσω!», είπε χαριτολογώντας ο Ομπάμα, προσθέτοντας πως κι αυτό «παιζόταν».

Η πρώην πρώτη κυρία σχολίασε ότι είναι ωραίο να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με τον σύζυγό της αφού...«Όταν δεν είμαστε, νομίζουν όλοι πως έχουμε χωρίσει.»

Η Μισέλ στη συνέχεια προχώρησε σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για τη σχεδόν 33 ετών σχέση τους.

«Δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή στον γάμο μας που να σκέφτηκα να τα παρατήσω με τον άντρα μου», τόνισε αναφέροντας πως έχουν περάσει βέβαια δυσκολίες ή περιπέτειες αλλά και πολλές ευτυχισμένες στιγμές.

Μάλιστα τόνισε πως οι εμπειρίες της την έκαναν καλύτερο άνθρωπο επειδή επέλεξε να έχει παντρευτεί έναν σύντροφο όπως ο Μπαράκ.

Αξίζει να σημειωθεί πως και ο Ρόμπινσον παραδέχτηκε ότι τον έχουν ρωτήσει για τον γάμο της αδερφής του.

Οι φήμες περί ρήξης στη σχέση του ζευγαριού εντάθηκαν μετά την απόφαση της Μισέλ να μην παραστεί τόσο στην κηδεία του Τζίμι Κάρτερ όσο και στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ – αποφάσεις που, όπως επέμεινε, αφορούσαν ξεκάθαρα την ίδια και όχι τον Μπαράκ

Τους προηγούμενους μήνες, η ίδια ξεκαθάρισε και πάλι «το τοπίο» κατά τη διάρκεια ενός podcast με τον επιχειρηματία και επενδυτή Στίβεν Μπάρτλετ, επισημαίνοντας πως αν είχε προβλήματα με τον άντρα της, όλοι θα το ήξεραν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.