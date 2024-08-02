Η Rihanna «ξεχειλίζει» σεξαπίλ καθώς ποζάρει για να μας διαφημίσει τη νέα της συλλογή εσωρούχων. Η 36χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά από σέξι φωτογραφίες με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν.

Η τραγουδίστρια του «We Found Love» ήταν γεμάτη αυτοπεποίθηση, ενώ μας έδειχνε τα νέα της εσώρουχα, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά της με μια κομψή, αλλά διακριτική παλέτα μακιγιάζ.

Η Rihanna και ο σύντροφός της, A$AP Rocky, έχουν δύο γιους. Η τραγουδίστρια και ο A$AP -με πραγματικό όνομα Rakim Mayers- ήταν φίλοι για πολλά χρόνια και επίσης συνεργάστηκαν πριν ερωτευτούν και αποφασίσουν να κάνουν οικογένεια.

Σε συνέντευξή του στο «GQ» το 2021, ο Rocky δήλωσε ότι η Rihanna ήταν ο έρωτας της ζωής του, ενώ η καλλιτέχνιδα είχε αποκαλύψει στη «Vogue» το 2022 ότι δεν σχεδίαζε να γίνει γρήγορα μητέρα.

