Tom Hanks-Rita Wilson: Άγνωστοι προσπάθησαν να διαρρήξουν το σπίτι τους στο Λος Άντζελες – Διαβάστε τι συνέβη

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει σαφές αν έχει κλαπεί κάποιο αντικείμενο αξίας. Η έρευνα της αστυνομίας, όμως, είναι σε εξέλιξη  

Tom Hanks-Rita Wilson

O Τομ Χανκς και η σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον, είχαν μια δυσάρεστη περιπέτεια, καθώς άγνωστοι προσπάθησαν να διαρρήξουν το σπίτι τους στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με το «TMZ». 

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι, ενώ το ζευγάρι των ηθοποιών έλειπε από την πόλη και ο συναγερμός, που ενεργοποιήθηκε από τα σπασμένα τζάμια, δεν ήταν αρκετός για να σταματήσει τους κλέφτες. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι, σύμφωνα με το μέσο, ότι οι κλέφτες δεν κατάφεραν να μπουν στο κυρίως σπίτι.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει σαφές αν έχει κλαπεί κάποιο αντικείμενο αξίας. Η έρευνα της αστυνομίας, όμως, είναι σε εξέλιξη. Οι δύο ηθοποιοί είναι οι τελευταίοι διάσημοι που έπεσαν θύματα της τεράστιας αύξησης των διαρρήξεων μέσα και γύρω από το Λος Άντζελες, μαζί με τους Bhad Bhabie, Sarah Hyland και Marlon Wayans, μεταξύ άλλων.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

