Ριάνα: Έχασε 36 εκατ. δολάρια από τη συνεργασία της με τη Louis Vuitton

Η Ριάνα (Rihanna) έχασε το συγκλονιστικό ποσό των 36 εκατομμυρίων δολαρίων από μια αποτυχημένη επιχειρηματική προσπάθεια στον χώρο της μόδας με τη Louis Vuitton, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της βρετανικής εταιρείας της Denim UK Holdings. Η 37χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια λάνσαρε τη σειρά ρούχων της Fenty το 2019 σε συνεργασία με την πολυτελή γαλλική μάρκα, αλλά η σειρά απέτυχε και έκλεισε το 2021 λόγω της πανδημίας.

Λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η καλλιτέχνις δεν μπόρεσε να επισκεφθεί το ατελιέ στο Παρίσι, ούτε να μεταβεί τα εργοστάσια που κατασκευάζουν τα προϊόντα, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής. Όταν ξεκίνησε την επιχείρηση, αποκαλύφθηκε ότι η Ριάνα είχε επενδύσει 29.988.000 ευρώ, ενώ η μητρική εταιρεία της Louis Vuitton, LVMH, είχε επενδύσει 30 εκατομμύρια ευρώ.

Η γαλλική επιχείρηση είχε την εμπορική ονομασία Project Loud France, σε αναφορά στο πέμπτο άλμπουμ της Rihanna, «Loud». Η Ριάνα, η οποία έχει εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επένδυσε τα χρήματα μέσω της Denim UK Holdings και έγινε μέτοχος με ποσοστό 49,99%.

Το 2021, η Rihanna και η LVMH αποφάσισαν από κοινού να κλείσουν την επιχείρηση μόδας για να επικεντρωθούν στα καλλυντικά και τα εσώρουχα. Σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε τότε αναφερόταν: «Η LVMH και η Rihanna επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη της ‘’Fenty’’, με έμφαση στα καλλυντικά, τα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας και τα εσώρουχα».

Η Fenty είχε ως στόχο να αξιοποιήσει την κοινή επιχείρηση καλλυντικών της τραγουδίστριας με τη LVMH, με μια πλήρη γκάμα ρούχων, παπουτσιών και αξεσουάρ. Ωστόσο, η σειρά ήταν ακριβή - σχεδόν 1.000 δολάρια για ένα μπουφάν με επένδυση από τζιν και 810 δολάρια για ένα πουκάμισο-φόρεμα με κορσέ - και δεν κατάφερε να προσελκύσει το ίδιο ενδιαφέρον με τις άλλες σειρές της.

Πηγή: skai.gr

