Η τελευταία εμφάνιση της Ριάνα (Rihanna) ήταν η χαρά των απανταχού «τρολ». Εκκεντρική «ναι», κιτς και πάλι «ναι», σίγουρα όχι κολακευτική για την ίδια. Έτσι, λοιπόν, οι θαυμαστές και οι χρήστες των social media δεν έχασαν την ευκαιρία και τα πληκτρολόγια πήραν φωτιά για να σχολιάσουν το συγκεκριμένο outfit.

Και μπορεί η τρίτη εγκυμοσύνη της να είναι εύλογα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα στον κόσμο της showbiz, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση η καλλιτέχνιδα έκανε τη διαφορά. Η 37χρονη τραγουδίστρια, για την οποία φημολογείται ότι θα ξαναβγεί σε περιοδεία, κυκλοφόρησε με αυτό το φανταχτερό συνολάκι, όπως φαίνεται και στο βίντεο.

Η επιχειρηματίας και τραγουδίστρια, σύμφωνα με την «Daily Mail», φόρεσε ένα αρκετά ακριβό σύνολο, καθώς επέλεξε ένα ροζ και πορτοκαλί 3D φόρεμα της Issey Miyake από την κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2001, αξίας 2.845 δολαρίων. Αυτό δεν ήταν το μόνο υψηλής ραπτικής ρούχο που έδειξε με υπερηφάνεια, καθώς περπατούσε με ένα ζευγάρι ασημένια και λαχανί Puma x Ottolinger Mostro sneakers, τα οποία κοστίζουν 275 δολάρια. Η Ριάνα φόρεσε, επίσης, πολλά χρυσά κοσμήματα και τεράστια λευκά σκουλαρίκια.

📸 Rihanna in Los Angeles yesterday. pic.twitter.com/2N44ODb9pj — 𝖌𝖆𝖇 (@gabgonebad) August 5, 2025

Ένας λογαριασμός θαυμαστών της Ριάνα στο X, ο @gabgonebad, δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες της τραγουδίστριας, για να μην ξεχάσουμε ποτέ το συγκεκριμένο «look»… Σε αυτή την περίπτωση, η μητρότητα και το στιλ δεν συνυπάρχουν αρμονικά.

Η Ριάνα, η οποία επιβεβαίωσε την τρίτη της εγκυμοσύνη στο Met Gala τον Μάιο, περιμένει κοριτσάκι. Μάλιστα, το φύλο του παιδιού το είχε αποκαλύψει κατά λάθος ο σύντροφός της, ASAP Rocky, στην πρεμιέρα της ταινίας «Στρουμφάκια», στις Βρυξέλλες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.