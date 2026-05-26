Ράσελ Κρόου: Εκνευρίστηκε με θαυμαστές – «Μην με σπρώχνετε»

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του, προειδοποιώντας τους θαυμαστές πως αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια, εκείνος θα αποχωρήσει

Εμφανώς ενοχλημένος φάνηκε ο Ράσελ Κρόου έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι, όταν ομάδα θαυμαστών τον περίμενε για αυτόγραφα και φωτογραφίες, πλησιάζοντάς τον σε σημείο που ο ίδιος ένιωσε πως πιέζεται.

Ο διάσημος ηθοποιός προσπάθησε από την αρχή να βάλει όρια, ζητώντας από τους συγκεντρωμένους να κρατήσουν αποστάσεις και να μην τον σπρώχνουν. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ακούγεται να λέει σε αυστηρό τόνο: «Μείνετε εκεί που είστε, μην με σπρώχνετε. Θα έρθω εγώ σε εσάς. Δώστε χώρο σε όλους».

Ο Ράσελ Κρόου ξεκαθάρισε μάλιστα πως ήταν διατεθειμένος να υπογράψει αυτόγραφα, αρκεί να υπάρχει σεβασμός και να μην δημιουργηθεί χάος γύρω του. Ωστόσο, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του, προειδοποιώντας τους θαυμαστές πως αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια, εκείνος θα αποχωρήσει.

«Μόλις κάποιος αρχίσει να φέρεται άσχημα, εγώ φεύγω. Έγινα κατανοητός;», είπε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας να επαναφέρει την τάξη στο σημείο.

Η ατμόσφαιρα έγινε ακόμη πιο αμήχανη όταν ένας θαυμαστής τού ζήτησε να υπογράψει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, με τον ηθοποιό να αρνείται κατηγορηματικά. Παρά την ένταση, ο Κρόου δεν φάνηκε να θέλει να αγνοήσει τον κόσμο που τον περίμενε, αλλά να αποφύγει την πίεση και το σπρώξιμο που συχνά δημιουργούνται σε τέτοιες στιγμές.

