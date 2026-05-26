Τζέικομπ Ελόρντι-Κένταλ Τζένερ: Αγκαλιές και τρυφερές στιγμές σε ρομαντικό δείπνο

Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Κένταλ Τζένερ φαίνεται πως δεν κρύβουν πια τη χημεία τους, με τις νέες φωτογραφίες τους από βραδινή έξοδο στην Καλιφόρνια να δίνουν νέα τροφή στις φήμες που τους θέλουν ζευγάρι.

1.96 boyundaki Jacob Elordi ile 180 boyundaki Kendall Jenner Montecido'da görüntülendi. pic.twitter.com/cD5atEddEJ May 26, 2026

Ο 28χρονος ηθοποιός και το 30χρονο μοντέλο εθεάθησαν στη Σάντα Μπάρμπαρα, μετά από δείπνο με φίλους. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Τζέικομπ Ελόρντι φαινόταν ιδιαίτερα διαχυτικός με την Κένταλ Τζένερ, αγγίζοντάς την τρυφερά στον λαιμό, ενώ αργότερα φωτογραφήθηκε να την έχει αγκαλιά καθώς συζητούσαν με την παρέα τους. Τα ξένα μέσα περιγράφουν την έξοδο ως ακόμη μία ένδειξη ότι η σχέση τους γίνεται πλέον όλο και πιο δημόσια.

Kendall Jenner and Jacob Elordi Grab Dinner in Montecito https://t.co/TEDe3vodTA — TMZ (@TMZ) May 25, 2026

Η εμφάνιση έρχεται λίγο μετά τη ρομαντική απόδρασή τους στη Χαβάη, όπου οι δυο τους φέρονται να απόλαυσαν στιγμές στην παραλία, πίνοντας ροζέ και περνώντας χρόνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι πρώτες φήμες για ειδύλλιο ανάμεσα στην Κένταλ Τζένερ και τον Τζέικομπ Ελόρντι είχαν ξεκινήσει μετά το Coachella, όταν πηγές υποστήριξαν ότι οι δυο τους ήρθαν πολύ κοντά σε πάρτι του Τζάστιν Μπίμπερ. Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, η Κάιλι Τζένερ φέρεται να έπαιξε ρόλο στο να έρθουν πιο κοντά, καθώς γνώριζε τον Τζέικομπ Ελόρντι μέσα από την περίοδο των βραβείων, όπου εκείνος είχε βρεθεί στο προσκήνιο για την ταινία «Frankenstein» και ο Τιμοτέ Σαλαμέ για το «Marty Supreme». Ο Τζέικομπ Ελόρντι ήταν υποψήφιος για Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου για το «Frankenstein».

Jacob Elordi can't keep his hands off Kendall Jenner in first PDA at cozy dinner https://t.co/iU3cB96xU7 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) May 25, 2026

Πηγή: skai.gr

