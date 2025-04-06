Λογαριασμός
Πρόβλεψη για τεράστιο τσουνάμι τον Ιούλιο του 2025 (και επιστροφή του COVID) από την καλλιτέχνιδα που προέβλεψε και τον θάνατο της Diana

Το ανακαλύψαμε να κυκλοφορεί στα Social Media και αποφασίσαμε να το ψάξουμε λίγο παραπάνω και ένα κάποιο σοκ το πάθαμε...

Πρόβλεψη για τεράστιο τσουνάμι τον Ιούλιο του 2025 (και επιστροφή του COVID) από την καλλιτέχνιδα που προέβλεψε και τον θάνατο της Diana

Ομολογούμε πως δεν είχαμε ξανακούσει το όνομα της Ryo Tatsuki, της καλλιτέχνιδας Manga από την Ιαπωνία που όπως η ίδια ισχυριζόταν από το 1980 και μετά άρχισε να βλέπει ιδιαίτερα τρομακτικά όνειρα τα οποία αποφάσισε να καταγράψει σε ένα ημερολόγιο ονείρων αναλυτικά και αρκετά χρόνια αργότερα, το 1999 τα έκανε Manga με τίτλο "Το μέλλον που είδα" και το εξέδωσε.

