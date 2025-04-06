Ομολογούμε πως δεν είχαμε ξανακούσει το όνομα της Ryo Tatsuki, της καλλιτέχνιδας Manga από την Ιαπωνία που όπως η ίδια ισχυριζόταν από το 1980 και μετά άρχισε να βλέπει ιδιαίτερα τρομακτικά όνειρα τα οποία αποφάσισε να καταγράψει σε ένα ημερολόγιο ονείρων αναλυτικά και αρκετά χρόνια αργότερα, το 1999 τα έκανε Manga με τίτλο "Το μέλλον που είδα" και το εξέδωσε.

